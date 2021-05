Na termomodernizację budynków do 2050 r. możemy potrzebować nawet setek miliardów zł

Do 2050 r. na termomodernizację budynków w Polsce możemy potrzebować miliardów, jeśli nie setek miliardów złotych; dużo środków musi pochodzić z sektora prywatnego - mówiła we wtorek na Europejskim Kongresie Gospodarczym wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Etykiety energetyczne mieszkań

Kornecka przypomniała również, że od lipca ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.- To ma być takie narzędzie, w którym oprócz deklarowania źródła ciepła, którym ogrzewamy dom, będziemy chcieli edukować o tym, jak mądrze modernizować swoje budynki i skąd pozyskiwać środki - wyjaśniła wiceminister.Jej zdaniem Polacy dziś już się zorientowali, jak dużą rolę odgrywa termomodernizacja i jak wiele mogą zaoszczędzić energii.Wiceminister powiedziała także o wpisaniu do wykazu prac legislacyjnych nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Wyjaśniła, że jednym z pomysłów, które pojawiły się przy tej okazji jest nadawanie kategorii efektywności energetycznej budynkom i lokalom mieszkalnym na wzór etykiet znanych ze sprzętów AGD.- Chcielibyśmy wprowadzić taki system, kiedy wynajmując lub kupując mieszkanie lub dom dostajemy informację, w jakim stopniu jest on efektywny energetycznie, abyśmy mogli świadomie podejmować decyzje i motywować właścicieli wynajmujących mieszkania do modernizacji tak, by ich oferty były bardziej konkurencyjne - mówiła Anne Kornecka.Jak podkreśliła, bardzo dużo środków na termomodernizację będzie musiało pochodzić od sektora prywatnego, "bo żaden budżet państwa, samorządów, nie będzie dysponował środkami, które by mógł dystrybuować do podmiotów prywatnych".

Według Korneckiej w ramach KPO na termomodernizację budynków przeznaczono około 3 mld euro.