- Uważam też, że nadchodzą duże inwestycje w kubaturze w całej Europie, związane z deglobalizacją. Firmy wracają z Azji do Europy. Choć to oczywiście proces, perspektywa dziesięciu, nawet dwudziestu lat - mówi w rozmowie z WNP.PL Dariusz Grzeszczak, założyciel i prezes Erbudu.

- Jesteśmy solidną branżą, przyszłościową, mamy wiele do wybudowania. To nie wypożyczalnia kaset wideo albo dorożkarze przed wojną - podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

- Odblokowały się nam w Polsce odnawialne źródła energii, pojawili się inwestorzy i kupują farmy - wskazuje prezes Erbudu.

Erbud zainteresowany jest także udziałem w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), projektami związanymi z obronnością oraz inwestycjami dużych spółek technologicznych.

Erbud to dziś jedna z największych spółek budowlanych w Polsce. Z pewnością czuje pan satysfakcję z firmy, którą pan zbudował.

- A ktoś by nie czuł (śmiech)? Startowaliśmy jako firma, która robiła stany surowe bez materiałów, później robiliśmy stany surowe z materiałami, czyli szalunkami, betonem, stalą, cegłami. Dziś jesteśmy wśród największych generalnych wykonawców w Polsce.

W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że mogą przyjść ciężkie czasy i zaczęliśmy dywersyfikować działalność. 10 lat temu wprowadziliśmy serwis dla przemysłu. Dzisiaj to nasz drugi segment, jeśli chodzi o zyski. Weszliśmy w odnawialne źródła energii, czyli farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. Daje nam to ogromny, właściwie niezagrożony zysk. Czwarty segment to obiekty modułowe z drewna. To jest przyszłość i uzupełnienie budownictwa.

Jeżeli chodzi o rentowność, to oczywiście chciałoby się zawsze, żeby było lepiej niż jest, ale nad tym można pracować. Trzeba pamiętać, w jakiej branży działamy, w jakich czasach żyjemy i szukać nowych pomysłów.

Nowe pomysły biorą się m.in. z konieczności. Jest nią chociażby zmiana klimatu

Jakie są te nowe pomysły w Erbudzie?

- Mamy je, ale na ich realizacje potrzebne są pieniądze i ludzie. Ludzi można znaleźć, pieniądze mamy, ale jest kryzys i lepiej mieć poduszkę bezpieczeństwa.

Sześć miesięcy temu zaczęliśmy produkcję modułów w MOD21 i widzimy, że są tam obszary, jak chociażby organizacja produkcji, które możemy poprawić i będziemy to robić w najbliższym czasie.

Nowe pomysły biorą się z trendów, ale też z konieczności. Jest nią chociażby zmiana klimatu, której chyba już nikt nie kwestionuje – proszę zauważyć, że jest właśnie końcówka września (wtedy przeprowadziliśmy rozmowę - red.), a za oknem mamy upał. Branża budowlana wytwarza 40 proc. emisji CO2 na świecie i wszystkie zmiany powodujące jej zmniejszenie, są inwestycjami w przyszłość. Jedni już się obudzili i zdają sobie z tego sprawę, inni za chwilę się o tym przekonają.

Jak ocenia pan ostatnie wyniki Erbudu?

- Drugi kwartał zakończył się pozytywnie w zakresie przychodów i rentowności. Wydaje mi się, że kolejne kwartały też będą dodatnie. Mam za sobą udany tydzień, w samej kubaturze podpisaliśmy kontrakty na ćwierć miliarda. Jesteśmy w tej chwili w małym stopniu zadłużeni, na poziomie jednego rocznego zysku netto.

Odblokowały się nam w Polsce odnawialne źródła energii, pojawili się inwestorzy i kupują farmy. Jeszcze rok temu bali się wojny czy inflacji. Dzisiaj inflacja wydaje się być pod kontrolą, wojna nie jest uznawana za tak wielkie zagrożenie dla państw NATO, także Polski, czego rok temu obawiali się chociażby nasi amerykańscy partnerzy.

Cieszy nas bardzo, że kręci się dalej serwis dla przemysłu i generuje duże wyniki. Musimy popracować na pewno nad wynikami kubatury, która ma kłopoty związane z wielką inflacją w zeszłym i bieżącym roku. Kontrakty podpisywaliśmy dwa, trzy lata temu i trzeba je dowieźć, nie tylko terminowo i jakościowo, ale też przy zachowaniu rentowności.

Świetnie radzi sobie Onde, ma dużo zleceń w Polsce i zagranicą, podpisuje kolejne.

Muszę podziękować wielu inwestorom, że zrozumieli naszą trudną sytuację, związaną z inflacją, wzrostem cen materiałów budowlanych. Dopłacili nam do kontraktów. Na pewno nie zapomnimy o tym i w przyszłości im się odwdzięczymy. W najbliższych latach w kubaturze już będzie poukładane, bo ceny materiałów przestały przypominać grę w ruletkę.

Uważam też, że nadchodzą duże inwestycje w kubaturze w całej Europie, związane z deglobalizacją. Firmy wracają z Azji do Europy. Choć to oczywiście proces, perspektywa dziesięciu, nawet dwudziestu lat.

Największym wyzwaniem dla branży budowlanej jest inflacja

Jakie są dziś największe wyzwania stojące przed branżą budowlaną?

- Największym wyzwaniem jest inflacja. Widzimy, że w Niemczech jest mało inwestycji, przyczyną jest drogi pieniądz, wyzwaniem przyszłego roku jest zażegnanie wysokiej inflacji w Polsce. Czyli już nie 10-20 proc., ale w okolicach 8-12 proc.. Przy obniżkach stóp procentowych pieniądz będzie tańszy, więcej ludzi będzie kupowało mieszkania, a my je będziemy budować, co będzie wiązało moce produkcyjne. Przypomnę, że nadal mamy olbrzymi niedobór mieszkań, jesteśmy w europejskim ogonie.

Jak swoją rolę widzi Erbud w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?

- Dla Polski to byłby potężny projekt. Oceniam, że byłby to absolutnie pozytywny bodziec dla całej branży budowlanej, która w tej chwili jest w kryzysie inwestycyjnym.

Każda inwestycja w infrastrukturę dla branży budowlanej jest dobra. Wiąże pewne moce produkcyjne konkurencji. Czy my tam będziemy, to trudno mi powiedzieć. Jako generalny wykonawca na pewno nie, jako podwykonawca generalnego – nie wykluczam.

Szykują się też znaczące inwestycje w energetyce jądrowej. Ten temat leży w kręgu zainteresowań Erbudu?

- Jesteśmy mimo wszystko zbyt małą firmą, żeby myśleć o tego typu projektach inwestycyjnych. Nie wiemy też kiedy te inwestycje wystartują, dlatego na razie o energetyce jądrowej nie myślimy.

A projekty związane z obronnością?

– To jest absolutna przyszłość dla branży. Wierzymy w te inwestycje, one w związku z obroną kraju na pewno będą. Nasze przychody w tym segmencie z pewnością będą rosły. Chcielibyśmy osiągnąć pół miliarda rocznie, w tym momencie mamy 100 milionów złotych, czekamy na zapowiadane przetargi, ale mamy świadomość, że te inwestycje będą trwały 10-15 lat. Mamy więc czas, by nasz cel zrealizować.

Mamy też inwestycje dużych spółek technologicznych, które ogłosiły Intel czy Microsoft.

- To są właśnie te jaskółki czy światło w tunelu inwestycyjnym, które pokazują, że ogromne koncerny są zdeterminowane w przesuwaniu swojej produkcji do Europy, tam gdzie produkty są potrzebne, ponieważ łańcuchy dostawy były porwane, panuje niepewność polityczna na wschodzie Azji. Wspomniane przez pana wielkie koncerny, mogły już sobie pozwolić na relokację i tak właśnie zdecydowały. Dla branży budowlanej to na pewno wielka szansa.

Erbud może budować wielkie hale produkcyjne, jesteśmy w tym świetni, dlatego na pewno będziemy zainteresowani tymi kontraktami.

Przed wojną w Ukrainie nie byliśmy wcale „w normie”, ale na sterydach

Jakie są Pana przewidywania w zakresie waloryzacji kontraktów, zwłaszcza w sektorze publicznym?

- Zakładam, że każdemu inwestorowi zależy, żeby dokończyć budowę w terminie. Prywatnemu i publicznemu też, bez różnicy. Zejście z budowy jest dla każdego generalnego wykonawcy ostatecznością, mam co do tego stuprocentową pewność. To „plan atomowy”, gdy wszystkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Cieszę się, że większość naszych inwestorów to rozumie.

Natomiast od bezprecedensowego skokowego wzrostu cen po wybuchu wojny minęło już półtora roku, wychodzimy z ostatnich kontraktów sprzed wiosny 2022 r. Te podpisane po tej dacie są już kontraktami zdrowymi, kalkulowanymi pod bardziej ryzykowne czasy, w jakich żyjemy.

Branża jest w kłopotach. Jak dużo czasu będzie potrzebowała, by wrócić do stanu sprzed rozpoczęcia wojny w Ukrainie? Jak będzie wyglądała za rok?

- Warto pamiętać, że przed wojną w Ukrainie nie byliśmy wcale „w normie”, ale na sterydach pędziliśmy sprintem bijąc kolejne rekordy. Norma w branży to dla mnie zrównoważone wzrosty, balans podaży i popytu, stabilność i przewidywalność cen, rynku, kosztów pracy, obsługi pieniądza. Po covidzie i wybuchu wojny przyszedł strach inwestycyjny w Polsce, koszmarna inflacja.

Nie zaryzykuję dziś radykalnych stwierdzeń, że za rok sytuacja się unormuje, bo wydarzyć może się wiele. Mamy kilka scenariuszy – wojna może się skończyć, co poskutkuje prawdopodobnie odpływem pracowników i skokiem cen materiałów, ale wojna przecież może się też zaostrzyć, odpukać, albo trwać latami.

Weszliśmy w cykl wyborczy w Polsce i Europie, to zawsze ma duży wpływ na kontraktację infrastrukturalną i poprawę lub spadek nastrojów inwestorów. Trzeba patrzeć co się dzieje, być przygotowanym i szybko reagować. W tym jesteśmy dobrzy.

Bankructwa będą wówczas, jeśli zaostrzy się wojna cenowa i konkurencja będzie rzucać dumpingowe ceny

Branża budowlana wyhamowała - mniej zleceń, wysokie ceny materiałów i robocizny. Jak uniknąć bankructw i zwolnień w branży? Kto najbardziej odczuwa te niekorzystne zmiany na rynku?

- Nie jest łatwo, fakt, ale nie jest tak źle, jak pan sugeruje. Sytuacja się uspokaja. Nie ma jeszcze flauty, ale na pewno sztorm już minął. Bankructwa będą wówczas, jeśli zaostrzy się wojna cenowa, konkurencja będzie rzucać dumpingowe ceny. Bardzo ważna jest poduszka finansowa i zaskórniaki, a te akurat większość firm zdążyła zgromadzić w czasie rekordowych lat pandemii. Kto nie przejadł, dziś jest bezpieczny.

Zwolnienia mogą nastąpić w mniejszych firmach bez zleceń, które mają problemy z płynnością. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy solidną branżą, przyszłościową, mamy wiele do wybudowania. Są i będą potrzebni specjaliści, sami między podziałami firmowymi odpalamy zaraz duże projekty promujące budownictwo jako dobre miejsce pracy. To nie jest tak, że nagle Chat GPT będzie budował za nas, więc teraz firmy będą zwalniać i optymalizować, a ludzie masowo wymagać reskillingu. To nie wypożyczalnia kaset wideo albo dorożkarze przed wojną.

W wielkich rozsądnych firmach o wysokich rynkowych kompetencjach koszty rozstania z pracownikiem, a potem szukanie i cena wdrażania kolejnego, są tak wysokie, że nawet przy czasowym spowolnieniu lepiej przezimować lub poprzesuwać ludzi między projektami niż się z nimi rozstawać.

Czego powinny nauczyć nas doświadczenia zebrane po wybuchu wojny w Ukrainie?

- Że pokój na świecie i wolność są najważniejsze.