Najbogatsi Polacy inwestują w hotele

Andrzej Wiśniowski, Irena i Henryk Orfingerowie czy Wiesław Włodarski - to tylko kilkoro z szerokiego grona najbogatszych Polaków, którzy zdecydowali się na inwestycje w hotele. Ich obiekty zachwycają architekturą, rozmachem i udogodnieniami dla gości.

Luksus i prestiż

Na inwestycję w hotel zdecydował się również Wiesław Włodarski, właściciel koncernu FoodCare, do którego należą takie marki jak Frugo, Black czy Gellwe. Do Włodarskiego należy The Bonerowski Place. To elegancki, 5-gwiazdkowy hotel położony w Krakowie, tuż przy rynku.Swój hotel posiada Grażyna Kulczyk. Blow Up Hall 5050 w Poznaniu to autorska koncepcja byłej żony nieżyjącego już Jana Kulczyka. W 50 proc. składa się z działalności artystycznej, reszta to usługi hotelarskie. Można tu obejrzeć dzieła światowej sławy artystów. Hotel nie ma recepcji, a pokoje nie mają numerów. Zamiast klucza goście otrzymują iPhone'a, który umożliwia odnalezienie pokoju i jego otwarcie.Wśród najbogatszych Polaków, posiadających własny hotel warto wymienić także Małgorzatę i Macieja Adamkiewiczów, właścicieli firmy farmaceutycznej Adamed. Ich Hotel Narvil Conference & Spa położony jest nad brzegiem Narwi, 40 minut od centrum Warszawy. Hotel oferuje 332 apartamenty, 33 komfortowe sale konferencyjne oraz szeroką ofertę z zakresu spa. Violetta Hamerska, ekspert hotelowy Guest Experience, najbardziej tajemniczy gość hotelowy w Polsce, który zawodowo audytuje hotele, twierdzi, że trudno wskazać jednoznacznie, dlaczego najbogatsi Polacy interesują się branżą hotelową.- Zakładam, że to są przemyślane decyzje, choć głośno się o tym nie mówi, ale prowadzenie hotelu nie jest łatwym przedsięwzięciem i wymaga dobrego rozumienia specyfiki tej branży opartej na relacjach i lojalności gości - zauważa Violetta Hamerska. - W naszej branży jest wysoka konkurencyjność i w sumie dosyć niskie bariery wejścia na rynek. W ostatnich latach wchodzi na rynek 90-100 nowych projektów rocznie, a pojęcie luksusu na przestrzeni ostatnich lat bardzo się też zmieniło. Branża hotelowa jest traktowana jako branża prestiżowa, bo hotel nadal kojarzy się z luksusem, więc coraz więcej jest inwestorów, którzy chcą mieć hotel/hotele w swoim portfolio - mówi.Zauważa jednak, że przed inwestorami stoi niełatwe zadanie. - Dzisiaj ważne jest tworzenie unikalnych wrażeń i doświadczeń, połączonych z wyjątkową obsługą, bo jako goście chcemy płacić za doświadczenia, gdyż żyjemy w czasach Experience Economy: personalizacja + technologie + emocje, i to wyznacza nową definicję luksusu i ważny trend również dla naszej branży. To duże wyzwanie dla inwestorów hotelowych w Polsce, bo na świecie luksusowe hotele/marki mają swoją już długą tradycję i sprawdzone wyznaczniki luksusu, za które goście są gotowi naprawdę dużo zapłacić, ale też wiedzą, że dana marka gwarantuje im ten luksus, w tym przede wszystkim nadzwyczajną spersonalizowaną obsługę i wysokiej jakości produkt - mówi Violetta Hamerska.