Najbogatszy Polak wciąż w grze o znaną firmę

- Wbrew wcześniejszym doniesieniom rozmowy w sprawie przejęcia Rafako trwają między Galeonem Michała Sołowowa a sprzedającymi - Rafako potrzebuje nowego inwestora, bo tylko z nim przetrwa i będzie się mogła rozwijać – mówi dla WNP.PL prezes spółki Radosław Domagalski Łabędzki.

- Nie został spełniony jeden warunek zawieszający umowy - mianowicie nie doszło do podpisania ugody z Gaz Systemem, mimo, że mediacje prowadzimy ponad rok – dodaje Radosław Domagalski Łabędzki.

W tym momencie mediacje te są decydujące dla dalszego procesu inwestycyjnego.

Skontaktowaliśmy się z Gaz-Systemem. Spółka uważa, że rozmowy z Rafako są poufne i nie chce komentować sprawy.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie w Rafako, jutro kolejna runda rozmów z Gaz-Systemem. Przełom tym razem jest możliwy, bo Gaz-System ma nowego prezesa. Co więcej, spólka dostała 1 mld zł finansowania od PFR, który jest udziałowcem Rafako (7,84 proc.).

Rafako od wielu miesięcy jest w trudnej sytuacji finansowej. Wiosną tego roku pojawiło się światło w tunelu. Wydawało się, że jest spora szansa na pozyskanie inwestora. Rafako komunikowało, że 26,4 proc. akcji spółki chce kupić MS Galleon, spółka należąca do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa.

Transakcję z MS Galleon zawarto warunkowo w marcu bieżącego roku. Jej realizacja zależna była od kilku czynników, m.in. zgody prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Rafako, obniżenia kapitału zakładowego spółki, ukończenia prac naprawczych w wybudowanym przez konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa bloku energetycznym 910 MW w Jaworznie należącym do Tauronu, a także zawarcia ugód z pozostałymi kluczowymi klientami - JSW, PGE i Gaz-Systemem.

Pierwszy termin na finalizację umowy wyznaczono na 30 czerwca. Potem przekładano go kolejno na 29 lipca, 15 września, 31 października i 30 listopada. Jako przyczynę podawano opóźnienia w spełnieniu warunków zawieszających umowy.

Na początku grudnia pisaliśmy, że nie wejdzie w życie zobowiązanie MS Galleon, który jest kontrolowany przez miliardera Michała Sołowowa, do kupna 7 665 999 akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym Multaros, czyli pośrednio 34 800 001 akcji Rafako.

Z komunikatu wynika, że po pierwsze, nie doszło do dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających. Po drugie, nie doszło do spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży. Po trzecie, nie doszło do zrzeczenia się przez MS Galleon niespełnionych do 30 listopada 2022 roku warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży.

W związku z powyższym, zobowiązanie MS Galleon do nabycia akcji Rafako, a także wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, nie weszło w życie.

Nie został spełniony jeden warunek zawieszający umowy

Okazuje się jednak, że rozmowy Rafako z Michałem Sołowowem, a konkretnie z wehikułem inwestycyjnym, jakim jest MS Galleon cały czas trwają.

- Nie został spełniony jeden warunek zawieszający umowy - mianowicie nie doszło do podpisania ugody z Gaz-Systemem, mimo, że mediacje prowadzimy ponad rok – dodaje Radosław Domagalski Łabędzki.

Przypomnijmy, że Gaz-System jako jedna z trzech spółek Skarbu Państwa głosował w 2020 roku przeciwko układowi w Rafako, a mimo to jednocześnie Skarb Państwa deklarował pomoc, co się ziściło w postaci 100 mln pomocy publicznej, która jest już zatwierdzona przez Komisję Europejską i lada moment trafi do Rafako.

- Gaz-System naliczył kary, mimo to został zawarty układ. Nie jesteśmy w stanie spełnić warunków ugody zaakceptowanej przez Gaz-System, z różnych względów. Jesteśmy w układzie, którego Gaz-System nie akceptuje. Rozmowy ślimaczą się od roku - dodaje nasz informator i podkreśla, że w tym momencie rozmowy z Gaz Systemem są decydujące dla dalszego procesu inwestycyjnego.

- Gaz-System oczekuje od Rafako znacznie więcej niż określono dla spłat wierzytelności w układzie. Tego spółka nie spełni, bo nie może. Nie można wierzycieli traktować w różny sposób. Wierzytelność Gaz-Systemu od początku traktowano jako układową. Warto wspomnieć też, że Rafako od początku kwestionowało zasadność wypowiedzenia umów przez Gaz-System , który uczynił to już po ogłoszeniu przez spółkę restrukturyzacji – zaznacza osoba zbliżona do zarządu Rafako.

- Kontrakt na gazociąg Goleniów- Płoty został wypowiedziany w ostatniej fazie inwestycji, w zasadzie byliśmy już na etapie odbiorów, ta inwestycja jest gotowa w 99 procentach. Sądzę, że to wypowiedzenie jest konsekwencją utraty relacji biznesowych wynikających z opóźnienia na kontrakcie w Kędzierzynie-Koźlu. To był większy kontrakt, którego przedmiotem była budowa tłoczni gazu. Zaawansowana w 85 procentach, ale opóźniona w znacznym stopniu przez pandemię i opóźnione dostawy - mówił po wypowiedzeniu kontraktu prezes Rafako.

Rafako ma ustabilizowaną sytuację kadrową i około 800 osób

Prezes Domagalski Łabędzki podkreśla, że Rafako ma ustabilizowaną sytuację kadrową (ok. 800 pracowników), ma doświadczonych projektantów, inżynierów, ale także wysoko wykwalifikowaną kadrę spawaczy,

- Jako jedna z niewielu firm w Polsce produkowaliśmy już na potrzeby energetyki jądrowej, jako jedna z niewielu polskich firm może być kluczowym ogniwem procesu dekarbonizacji, bo mamy unikatowe technologie, a nasze rozwiązania w zakresie bloków 200 MW, których większość to bloki wyprodukowane niegdyś przez Rafako, pozwoli uczynić je świetnym regulatorem systemu i uzupełnieniem dla OZE. Restrukturyzacja pozwoliła firmie pozbyć się nierentownych kontraktów i wrócić na rynek, a nowy inwestor może zapewnić finansowanie które warunkuje uczestnictwo w lukratywnych projektach – zapewnia prezes Rafako.

- Ktoś kto szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, naraża na upadek Rafako, jedną z ostatnich polskich firm wykonawczych w tej branży, kompletnie lekceważy bezpieczeństwo energetyczne kraju - podsumowuje Radosław Domagalski Łabędzki.

