Najkorzystniejsza oferta na przebudowę odcinka S19 warta 570,7 mln zł

Oferta Stecol Corporation została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonawcę ponad 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr 19 Via Carpatia między Międzyrzecem Podlaskim i Radzyniem Podlaskim; opiewa na ok. 570,7 mln zł - poinformował lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA wskazała, że jednym z warunków podpisania umowy ze Stecol Corporation, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka S19 między Międzyrzecem Podlaskim i Radzyniem Podlaskim będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej. W komunikacie wskazano, że opiewająca na ok. 570,7 mln zł oferta stanowi ok. 88,4 proc. budżetu zaplanowanego na inwestycję realizowaną w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Poprawność postępowania

- Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie jeszcze standardowo skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - wskazano w komunikacie.

Dodano, że wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować nową drogę w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

GDDKiA przypomniała, że odcinek S19 między Międzyrzecem Podlaskim i Radzyniem Podlaskim będzie liczyć ok. 22,3 km, z czego na początkowym 3-kilometrowym fragmencie nowa dwujezdniowa trasa będzie przebiegać po śladzie obecnej S19. "Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę" - podano w komunikacie.

Węzły, mosty i wiadukty

W ramach inwestycji GDDKiA planuje budowę dwóch węzłów drogowych, czterech mostów, 11 wiaduktów, sześciu przejść dla zwierząt, dziewięciu przepustów z funkcją przejść dla zwierząt oraz dróg dojazdowych i lokalnych.

W lutym 2022 r. została podpisana umowa na realizację innego odcinka Via Carpatia w woj. lubelskim, od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego (ok. 13,7 km). W kwietniu GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (ok. 7,8 km).

- Aktualnie trwają przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie ok. 18-kilometrowego odcinka S19 Radzyń Podlaski - Kock oraz ok. 16-kilometrowego fragmentu trasy między Kockiem a Lubartowem. Wyłoniliśmy już wykonawcę odcinka Lubartów - Lublin - wskazała GDDKiA.

