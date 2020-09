Najniższa cena nadal najważniejsza w przetargach publicznych

Kryterium najniższej ceny nadal jest najważniejsze w przetargach publicznych - wynika ze sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka, które w czwartek przyjęła sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju.

Jak wynika z przedstawionych przez prezesa UZP danych, w 2019 roku aż w 88 proc. postępowań przetargowych o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający wybierali ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekraczała te progi - cena była najważniejsza dla 72 proc. zamawiających.

Niestety - jak wskazał Nowak - dla instytucji organizujących przetargi w dalszym ciągu na drugim albo i trzecim planie są takie kryteria jak jakość, doświadczenie czy efektywność.



Przyznał, że ten trend sprawia, że wiele firm rezygnuje z udziału przetargach. Powiedział też, że nowe Prawo Zamówień Publicznych, które wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku ma skłonić większą liczbę przedsiębiorców do uczestnictwa w przetargach publicznych.



"Temu służyć ma m.in wprowadzenie zaliczek lub płatności częściowych, zmniejszenie wadium czy zmniejszenie tzw. zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10 do 5 proc. wartości zamówienia" - mówił prezes UZP.



Dodał również, że nowe PZP wprowadzić na bardziej elastyczną procedurę negocjacyjną, umożliwiającą rozmowy stron, a nie tylko - jak powiedział - "kontrole i kary".

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wartość zamówień udzielonych w 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy wyniosła ok. 198,9 mld zł (w 2018 r. było to 202,1 mld zł), co stanowi 8,75 proc. produktu krajowego brutto z 2019 r.(2018 r. było to 9,55 proc. PBK).

Największą grupą zlecającą przetargi jest administracja samorządowa oraz jej jednostki organizacyjne (49,85 proc.).