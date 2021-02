Największa firma budowlana świata nie wybuduje polskiej ekspresówki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin. Najkorzystniejsza okazała się oferta spółki Mota-Engil Central Europe. Najtańsza z ofert, należąca do spółki China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), została odrzucona.

Nowe drogi w 2021 roku

Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót w 2022 r.GDDKiA poinformowała również, że trwają prace przygotowawcze dla pozostałych sześciu odcinków S19 od węzła Lubartów Północ do granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego, o łącznej długości ok. 81 km. Przetargi na wyłonienie wykonawców planujemy ogłosić jeszcze w tym roku.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w 2021 r. odda do ruchu co najmniej 385 km nowych tras. Z wyliczeń WNP.PL wynika, że łączna wartość kontraktowa tych inwestycji to ok. 10,3 mld zł brutto.W tym roku do użytku ma zostać oddanych prawie 40 km autostrad, ponad 308 dróg ekspresowych oraz niemal 38 km pozostałych dróg krajowych. Przypominamy, które trasy zaplanowano do oddania, a także ich generalnych wykonawców oraz wartości kontraktów. Uzupełniliśmy też te informacje o aktualne zdjęcia z placów budowy oraz mapy.Szczegóły: Autostrady, ekspresówki i obwodnice. W 2021 roku finał budowy dróg za 10 mld zł