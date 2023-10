Największa firma budowlana w Polsce ogłosiła wyniki

Wysoki portfel zamówień, relatywnie dobre warunki pogodowe oraz pierwsze przychody z rynków zagranicznych pozwoliły Budimeksowi na wypracowanie solidnych wyników w pierwszych trzech kwartałach 2023 r.

Narastająco po trzech kwartałach przychody Grupy Budimex sięgnęły blisko 7 mld zł wobec 6,37 mld zł przed rokiem. To wzrost o niemal 10 proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 450,4 mln zł wobec 358,6 mln zł rok wcześniej (plus 25,7 proc.).

Po trzech kwartałach 2023 roku zysk operacyjny (EBIT) sięgnął 481,7 mln zł wobec 416,7 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 15,6 proc. - czytamy w raporcie kwartalnym spółki.

Grupa Budimex w III kwartale 2023 roku wypracowała przychody na poziomie 2,676 mld zł, w porównaniu do 2,37 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o niemal 13 proc.

Zysk operacyjny sięgnął w tym okresie 209,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 175,7 mln zł.

Rentowność sprzedaży brutto grupy w III kwartale 2023 wzrosła do 11,96 proc. z 10,79 proc. rok wcześniej. Rentowność operacyjna wzrosła z kolei do 7,81 proc. z 7,68 proc., a rentowność brutto do 8,81 proc. z 8,62 proc.

12 miliardów złotych portfela zamówień Budimeksu

Jak czytamy w sprawozdaniu spółki, wysoki portfel zamówień, relatywnie dobre warunki pogodowe oraz rozpoznanie pierwszych istotnych przychodów z działalności na rynkach zagranicznych pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o ponad 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

„Kluczowy wkład w poprawę rentowności operacyjnej Grupy w pierwszych trzech kwartałach roku 2023 miała spółka Mostostal Kraków, która w analogicznym okresie poprzedniego roku odczuła negatywne skutki wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w postaci skokowego wzrostu cen stali i przerwania łańcucha dostaw. W bieżącym roku dostępność stali znacząco się poprawiła, a ceny poszczególnych asortymentów stalowych używanych przez Spółkę w procesie produkcyjnym zbliżają się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny” – wskazuje Budimex w sprawozdaniu.

Backlog Grupy Budimex na 30 września 2023 roku wynosił nieco ponad 12 miliardów złotych. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - wrzesień 2023 roku wyniosła 4 511 247 tysięcy złotych.

Wartość kontraktów, w których oferty spółek Grupy Budimex są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej sięga przeszło 12 mld zł; ponad 8 mld zł to kontrakty na rynkach zagranicznych.

Artur Popko: spółka chce utrzymać pozycję lidera na rynku polskim

Jak wyjaśniał w rozmowie z WNP.PL prezes Budimeksu Artur Popko, spółka chce utrzymać pozycję lidera na rynku polskim we wszystkich kluczowych segmentach.

- Myślimy o infrastrukturze drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej. Jeżeli chodzi o rynki ościenne, to na pewno chcielibyśmy być w czołówce na terenie Słowacji – wyjaśniał Artur Popko i dodawał, że pozycja Budimeksu na Słowacji jest mocno ugruntowana. - Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości mamy szansę być tam numerem jeden – przewiduje prezes Budimeksu.

W 2023 roku Budimex rozpoczął działalność na Słowacji, gdzie buduje odcinek autostrady D1 Bratysława-Triblavina, w Czechach, gdzie stara się pozyskać kontrakty budowlane w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, a także na Łotwie, gdzie celem jest uczestnictwo w realizacji kontraktów kolejowych.

„Trwająca wojna w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Budimex. Grupa nie realizuje kontraktów w Ukrainie, Rosji i Białorusi” – czytamy także w raporcie.