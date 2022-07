Największa firma budowlana w Polsce podała wyniki. Pierwsze od czasu wybuchu wojny

W pierwszej połowie 2022 roku Budimex osiągnął przychody na poziomie 3,99 miliarda złotych, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 3,24 miliarda. Mimo wzrostów cen materiałów budowlanych i wojny na Ukrainie spółka może pochwalić się nowymi dużymi kontraktami i ekspansją zagraniczną.

W pierwszej połowie 2022 przychody Budimeksu wzrosły o 24 procent, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

W tym roku spółka spodziewa się podpisania kontraktów na poziomie 6 miliardów złotych.

Budimex dąży do ekspansji zagranicznej i chce angażować się w rozwój OZE.



Przychody za pierwsze półrocze 2022 roku wzrosły o 24 procent, jeśli porównać je do pierwszego półrocza 2021 roku. - Pomogły nam warunki pogodowe i budowa muru na granicy z Białorusią - powiedział prezes Budimexu Artur Popko, w trakcie konferencji wynikowej.



Spadła natomiast EBITA, w pierwszej połowie 2021 roku wyniosła 276 milionów złotych, a w pierwszej połowie 2022 roku 235 milionów złotych. Zysk netto spółki za ten sam okres wzrósł z 208 do 209 milionów.



Wartość kontraktów pozyskanych w pierwszej połowie roku przekroczyła 2 miliardy złotych, a całkowity ich portfel to 11,8 miliarda złotych. Ponadto w pierwszej połowie 2022 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 235 milionów złotych przy rentowności 5,9 procent.



W czerwcu tego roku spółka wypłaciła 600 milionów złotych dywidendy.

Największą część portfela zamówień Budimeksu w pierwszej połowie 2022 roku zajęły inwestycje drogowe i hydrotechniczne (44 proc.), następnie kolejowe (27 proc.), w budownictwie ogólnym (24 proc.), na końcu przemysłowe (5 proc.). Sytuacja ta nie zmieniła się więc w przeciągu ostatnich 4 lat.

- W tym roku spodziewamy się podpisania kontraktów na poziomie 6 miliardów złotych - dodał prezes Budimeksu.



Spółka nie ukrywa, że jednym z największych wyzwań dla branży jest ogromny wzrost cen surowców takich jak beton, asfalt, stal i diesel. Problemem jest też coraz gorsza dostępność materiałów budowlanych.

Duże projekty w kraju i energetyka

Zamówienia, które obecnie realizuje Budimex, zabezpieczają mu front robót do 2023 roku, a nowo podpisywane kontrakty staną się podstawą jego działalności w latach 2024-2025.



Spółka jest bliska podpisania kontraktu na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i podpisała już umowę na budowę terminalu kontenerowego w Gdańsku DCT3. Projekt jest wart ponad 800 milionów złotych i będzie to największy terminal na wybrzeżu Bałtyku.

Prezes Artur Popko nie ukrywa także, że Budimex chce rozwijać się w dziedzinie energetyki, głównie w branży OZE. - Chcemy być nie tylko zaangażowani w budowę offshore’u, ale i inwestorem - powiedział w trakcie konferencji wynikowej.

