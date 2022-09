Największa inwestycja Lublina na finiszu

Zaawansowanie prac na budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie wynosi obecnie 65 proc. Zakończono roboty związane z żelbetem, jak również montażem konstrukcji stalowej. Łączny tonaż wynosi 2200 ton – podaje Budimex, wykonawca inwestycji.

Inwestycja ma wartość ponad 316 mln zł. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono w lutym 2023 r.

Dworzec Metropolitalny to największa inwestycja Lublina realizowana z udziałem środków unijnych

Inwestycja ma wartość ponad 316 mln zł. Termin zakończenia robót budowlanych upływa w lutym 2023 r.

– Dworzec Metropolitalny to inwestycja, dzięki której nasze miasto i cała Lubelszczyzna zyska nowoczesne, ekologiczne centrum komunikacyjne, które połączy cały region, i tak jak kilka lat temu Port Lotniczy Lublin, stanie się impulsem do jego rozwoju. To także wizytówka nowoczesnego i rozwijającego się Lublina. Przede wszystkim dworzec poprawi życie codzienne mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie to najważniejszy komponent projektu unijnego „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na który miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Aktualna całkowita wartość umowy zawartej z województwem lubelskim to ponad 316 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Głównym komponentem projektu jest budynek dworca składający się z jednej kondygnacji podziemnej, na której usytuowany jest parking P+R dla 174 samochodów, dwóch naziemnych kondygnacji użytkowych dla obsługi podróżnych, na których znajdują się m.in. poczekalnie, kasy, toalety oraz kondygnacji technicznej i dachu częściowo użytkowego. W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie również zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej.

Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma plac Dworcowy, który stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego.

Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. Zakres całej inwestycji obejmuje również przebudowę oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej oraz kanalizacji deszczowej.

