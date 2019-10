Największe firmy budowlane w Polsce. Na czele Budimex, Strabag i Skanska

Łączne przychody największych piętnastu spółek budowlanych w Polsce osiągnęły w 2018 r. poziom ponad 33,2 mld zł - o 11,3 proc. więcej niż w 2017 r. Kto awansował w rankingu, które firmy utrzymały pozycję lub je straciły? Jakie podmioty zadebiutowały w zestawieniu? Oto szczegóły.

5. ERBUD - 2,33 mld zł (+29,2 proc.)

6. UNIBEP - 1,65 mld zł (+1,8 proc.)

7. POLIMEX MOSTOSTAL - 1,63 mld zł (-32,4 proc.)

8. WARBUD - 1,57 mld zł (+52,3 proc.)

9. TRAKCJA PRKiI - 1,56 mld zł (+13,6 proc.)

10. TORPOL - 1,52 mld zł (+112,2 proc.)

11. PBG - 1,31 mld zł (-29,5 proc.)

12. INTERCOR - 1,29 mld zł (+70,9 proc.)

13. MIRBUD - 1,14 mld zł (+32,9 proc.)

14. MOSTOSTAL WARSZAWA - 1,01 mld zł (-7,8 proc.)

15. EUROVIA POLSKA - 981 mln zł (+30,6 proc.)

Rynek wart 206 mld zł

Walka o pracowników

Giełdowa budowlanka słabnie

Mało eksportu

Awans o jedną pozycję zaliczył Erbud. Nieprzerwanie od wielu lat głównymi zarządzającymi Erbudu są dwaj menedżerowie Dariusz Grzeszczak (z lewej) i Józef Zubelewicz. Ubiegły rok pokazał, że nawet tej grupy nie ominęły kłopoty z rentownością kontraktów. Mimo tego założona przez rodzinę Grzeszczaków firma należy do najstabilniejszych na polskim rynku budowlanym i te problemy ma już za sobą Choć spółka zaliczyła niewielki wzrost przychodów, to i tak awansowała w rankingu o dwa miejsca. W przeszłości firma z Bielska Podlaskiego była częścią grupy Budimex, a następnie w zrównoważony sposób była przez wiele lat rozwijana przez polskich menedżerów i akcjonariuszy. Kierowana przez Leszka Gołąbieckiego spółka kolejny rok z rzędu zmniejszyła dystans w rankingu do swojego dawnego właściciela.Spółka kontrolowana przez największe polskie koncerny energetyczne zaliczyła spadek o trzy pozycje. Przychody firmy spadają wraz z finalizowanymi dużymi inwestycjami w bloki energetyczne. Jednak dla kierującego grupą Krzysztofa Figata priorytetem wciąż jest odbudowa rentowności Polimeksu-Mostostalu.Dzięki dużemu wzrostowi przychodów o trzy pozycje awansowała spółka, której prezesem jest Jerzy Werle. Zastąpił on w lutym 2016 r. Włodzimierza Włodarczyka - założyciela i długoletniego prezesa. Obecnie Warbud należy do francuskiego Vinci - największego koncernu budowlanego w Europie.Grupa, której głównym udziałowcem jest hiszpańska Comsa, zachowała w rankingu ubiegłoroczną pozycję. Trakcja PRKiI notuje stabilne przychody, ale ma kłopoty z rentownością. Jej poprawa to główne zadanie Marcina Lewandowskiego, który obecnie finiszuje z restrukturyzacją finansową grupy.Torpol to największa firma na polskim rynku budownictwa kolejowego. Według ostatnich danych jej portfel zamówień opiewał na przeszło 4 mld zł. Kierowana przez Grzegorza Grabowskiego grupa dzięki potężnemu wzrostowi przychodów debiutuje w zestawieniu.Największy spadek w rankingu, bo aż o sześć miejsc. W sierpniu 2019 r. zmarł jej założyciel oraz prezes Jerzy Wiśniewski . Za przychody grupy tak naprawdę jednak odpowiada niemal wyłącznie zależne Rafako, czyli jedna z kluczowych firm na rynku budownictwa energetycznego. Po wyjściu ze stanu upadłości PBG nie udało się mocniej wrócić na rynek, więc na bazie jego referencji w sektorze gazowym rozwija się Rafako.Ostatnie lata przyniosły firmie dynamiczny rozwój. Z roli podwykonawcy przesunęła się do grona kluczowych wykonawców inwestycji drogowych i kolejowych. Stąd duży wzrost przychodów, który pozwolił spółce zarządzanej przez Piotr Jurczyka zadebiutować w rankingu.Firma założona przez prezesa Jerzego Mirgosa zaliczyła awans o jedną pozycję. Spółka jest beneficjentem hossy na rynku magazynowym oraz deweloperskim. Ostatnie lata to także dynamiczny rozwój grupy na w sektorze budownictwa drogowego.Spadek o cztery pozycje. Luka w portfelu zamówień z minionych lat odbiła się na przychodach grupy, a rosnące koszty na rentowności. Przed spółką, której większościowym akcjonariuszem jest hiszpańska Acciona, dużo wyzwań. Za ich realizację odpowiada prezes Miguel Angel Heras Llorente.Spółka, podobnie jak Warbud, należy do francuskiej grupy Vinci. Firma skupia się na działalności w sektorze budownictwa drogowego. Eurovia Polska, której prezesem jest Nicolas Depret, debiutuje w zestawieniu.W 2018 r. produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach stałych wzrosła o 13,3 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem na poziomie 6,2 proc. w 2017 r. Skala realizowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa budowlane pozwoliła osiągnąć wartość produkcji budowlano-montażowej na rekordowym poziomie 206 mld zł.- W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z istotnym zwiększeniem liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych, głównie z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego oraz z bardzo dobrą koniunkturą na rynku projektów komercyjnych, w tym na rynku mieszkaniowym - skomentował Maciej Krasoń, Partner, lider sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.W okresie styczeń-sierpień 2019 odnotowano dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej o 6,2 proc. mierzonej w cenach stałych. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dynamika wzrostu spowolniła.Przyczynił się do tego niski wzrost w obszarze budownictwa kubaturowego - na poziomie 2,6 proc. oraz spowolnienie dynamiki wzrostu budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do 11,0 proc. w porównaniu do odpowiednio 25,9 proc. i 21,5 proc. w 2018.- W tym roku obserwujemy niższą dynamikę wzrostu produkcji budowlanej ze względu na wysoki poziom, jaki został osiągnięty w roku poprzednim a także (na obecny moment) mniejszą podaż projektów ze strony instytucji publicznych. Wiele przedsiębiorstw budowlanych ma bogaty portfel zamówień zabezpieczający ich przychody w najbliższych 2-3 latach - wyjaśnił Paweł Sadowski, partner associate w dziale doradztwa finansowego Deloitte.- Z drugiej strony znajdują się pod presją kosztową spowodowaną dalszym trendem wzrostowym cen robocizny i materiałów. W sytuacji planowanej kumulacji projektów drogowych i kolejowych na najbliższe 2-3 lata oraz kosztów pracy, presja na wzrost kosztów firm budowlanych może nadal się utrzymywać - dodał.Dla największych spółek budowlanych średnia marża operacyjna spadła z poziomu 7,2 proc. w roku 2017 do poziomu 3,7 proc. w 2018.- Jest to odzwierciedlenie wzrostu kosztów pracy i materiałów, którego nie udało się zrekompensować wzrostem cen usług budowlanych. Rosnące ceny materiałów, problemy ze znalezieniem firm podwykonawczych oraz doświadczonych i mobilnych pracowników zgłaszane są przez największe przedsiębiorstwa budowlane jako główne bariery w prowadzeniu działalności - wyjaśnił Łukasz Michorowski, partner associate w dziale Audytu, ekspert usług doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości Deloitte.Rok 2018 był kolejnym, w którym zauważalny był lekki wzrost zatrudnienia w sektorze. Wyniósł on 5,3 proc. - z poziomu 389 tys. w 2017 roku do 410 tys. w 2018 roku. Trend wzrostowy widoczny był także w pierwszym półroczu 2019 roku, w którym przeciętne zatrudnienie wyniosło 423 tys. osób. Rosnąca liczba realizowanych inwestycji sprawia, że pracodawcy w sektorze budowlanym wciąż poszukują pracowników z odpowiednimi kompetencjami.- Po przemyśle budownictwo jest drugą branżą, w której zatrudnia się najwięcej cudzoziemców. Do konkurowania o ukraińskich pracowników w ostatnim czasie włączyli się Czesi i Słowacy, a z początkiem 2020 roku planowane jest szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy dla fachowców spoza Unii, co może postawić polskie firmy w trudnej sytuacji i zmusić je do znacznego podniesienia wynagrodzeń, a także szukania nowych kierunków rekrutacji swoich kadr - stwierdził Maciej Krasoń.W 2017 roku średnia płaca brutto wynosiła 4 535 złotych, a w 2018 wzrosła o 8,1 proc. do 4 902 złotych. Mediana miesięcznych zarobków w branży budowlanej jest niewiele niższa od średniej i wynosi 4 684 zł (wzrost z 4 500 zł w 2017 roku).Dziewięć z piętnastu spółek uwzględnionych w rankingu Deloitte jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2018 roku ich łączna wartość rynkowa wyniosła 4,3 mld i była niższa o 3,5 mld zł od łącznej wartości rynkowej tych podmiotów na koniec 2017 roku. W wartościach procentowych spadek łącznej kapitalizacji giełdowej wyniósł 45 proc.Liderem pod względem wartości rynkowej wśród spółek budowlanych niezmiennie od 2011 roku jest spółka Budimex z kapitalizacją na poziomie 2,9 mld zł (spadek o 46 proc. w porównaniu do roku 2017), która stanowi około 68 proc. całkowitej wartości kapitalizacji wszystkich spółek w zestawieniu.Na koniec czerwca 2019 roku kapitalizacja większości podmiotów wynosiła 64-68 proc. wartości na dzień 31 grudnia 2017 roku. W zestawieniu uwagę zwraca przede wszystkim Grupa Trakcja, której wartość na 30 czerwca 2019 wynosiła 28 proc. wartości z końca 2017 roku.Z drugiej strony niemal cały spadek wartości odnotowany w ubiegłym roku, Grupa Torpol oraz Grupa Mirbud odrobiły w pierwszym półroczu bieżącego roku. W przypadku pierwszej z nich różnica to niecały 1 proc. w stosunku do wartości z końca 2017 roku. Z kolei Grupa Mirbud zanotowała różnicę o niecałe 9 proc.By zdywersyfikować ryzyka związane z działalnością na polskim rynku budowlanym i dużymi ale nisko-marżowymi projektami infrastrukturalnymi, coraz więcej przedsiębiorców rozważa zróżnicowanie działalności zarówno pod kątem usługowym (nowe obszary), jak i potencjalnych klientów za granicą (dywersyfikacja geograficzna).Działalność eksportowa skupiona jest na rynkach sąsiednich, przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej oraz w Niemczech i Skandynawii. Wartość sprzedaży generowanej poza granicami kraju jest jednak nadal relatywnie niewielka. Średnia uzyskiwanych przychodów z zagranicy dla największych spółek wynosiła 192 mln zł w 2018 roku. Oznaczało to wzrost o 20 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.Najwyższą wartość przychodów wygenerowanych za granicą uzyskała w 2018 roku Grupa Polimex Mostostal. Wyniosły 515 mln zł. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Trakcja, która posiada kontrolę nad dużą grupą budowlaną AB Kauno, operującą w krajach bałtyckich i Skandynawii. Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Unibep z przychodami w wysokości 344 mln zł.