Największe wydarzenie rynku nieruchomości. Zostały ostatnie godziny na rejestrację

Property Forum 2022 to największe wydarzenie poświęcone rynkowi nieruchomości komercyjnych. 12. edycja Property Forum odbędzie się 19 i 20 września, pozostały więc ostatnie godziny, aby zarejestrować się i wziąć udział w ciekawych dyskusjach i prezentacjach.

Property Forum to największa konferencja biznesowa skierowana do firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce i regionie.

Epidemia COVID-19 i trwająca wojna na Ukrainie zmieniły się świat. Tegoroczna edycja Property Forum odbędzie się pod hasłem THE CHANGE.

Zostały ostatnie godziny na rejestrację na Property Forum. Rejestracja na udział stacjonarny trwa do 16 września do godz. 15, a na udział online do 20 września do godz. 16.

Epidemia COVID-19 i trwając wojna na Ukrainie zmieniły się świat. Zmienili się także ludzie. Zmienić muszą się więc i nieruchomości. Tegoroczna edycja Property Forum odbędzie się pod hasłem THE CHANGE.

Największa konferencja biznesowa skierowana do firm z rynku nieruchomości

W gronie szefów firm i ekspertów do spraw nieruchomości zaprezentowane będą najważniejsze trendy na rynku i kierunki zmian biurowców, centrów handlowych, hoteli i obiektów magazynowo-logistycznych.

Organizatorzy Property Forum stawiają sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przygotować nieruchomościowy biznes na nową przyszłość i wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne.

Czekają nas dwa dni gorących dyskusji, prezentacje najnowszych danych o rynku nieruchomości, wystąpienia liderów rynku, którzy opowiedzą o strategii i planach swoich firm.

Jak co roku odbędzie się też wielki finał konkursów Prime Property Prize 2022 i PropTech Festival 2022.

XI edycja konkursu Prime Property Prize wyłoni firmy oraz projekty, które w ostatnim roku wywarły największy wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Nagrody za strategie ESG i projekty realizowane na rynku PRS

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostaną nagrody firmom za strategie ESG na rynku nieruchomości. Po raz pierwszy wyróżnione będą także projekty realizowane na rynku PRS.

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące Property Forum 2022, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. Kreatywne, innowacyjne, zaawansowane, skrojone na miarę przyszłości i oczekiwań rynku – takie rozwiązania będą promowane i prezentowane szefom największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych: deweloperom, inwestorom, zarządcom i najemcom.

Zostały ostatnie godziny na rejestrację na Property Forum. Rejestracja na udział stacjonarny trwa do 16 września do godz. 15, a na udział online do 20 września do godz. 16.

