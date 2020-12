Nanjing Kisen generalnym wykonawcą modernizacji Cementowni Małogoszcz

Lafarge w Polsce wybrało Nanjing Kisen International Engineering na generalnego wykonawcę modernizacji Cementowni Małogoszcz. Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest pierwszą realizacją chińskiej firmy Nanjing Kisen International Engineering w Polsce i UE.

Nowoczesny piec zastąpi trzy obecne

Emisja CO2 spadnie o jedną piątą

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie i łączy znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20 proc. Będzie to możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych np. biomasy, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych w produkcji. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o jedną trzecią. Wszystkie rozwiązania zostaną oparte na technologiach cyfrowych, co wpłynie na efektywność operacyjną zakładu i umożliwi predykcję nieprzewidywalnych w normalnych warunkach incydentów.Realizacja tej inwestycji wpisuje się w cel Grupy LafargeHolcim jakim jest redukcja emisji CO2 o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce naszą ambicją jest redukcja o 55 proc. do 2025 w porównaniu do roku 1990. Dzięki modernizacji zakładu będziemy mogli produkować bardziej ekologiczne cementy, redukując jednocześnie ślad węglowy innych produktów budowlanych - dodaje Xavier Guesnu.Pierwsze prace związane z modernizacją Cementowni Małogoszcz ruszyły w październiku 2020 r. W grudniu 2022 r. zostanie wyprodukowany pierwszy klinkier, a całość przedsięwzięcia zostanie ukończona na wiosnę 2023 r. Część inwestycji będzie realizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.