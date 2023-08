Nasze domy będą musiały być bardziej eko. Restrykcyjnych wymogów przybywa

Transformacja energetyczna – nie tylko w Polsce - przyspiesza. Ma to swoje odbicie również w sektorze budownictwa, czego dowodem są zaostrzane normy. Ich spełnienie staje się coraz większym wyzwaniem, tym bardziej, że zmian w prawie przybywa.

W ciągu ostatnich 15 lat znacznie zwiększył się odsetek osób mieszkających w domach – wzrósł o 10 punktów procentowych, do 43 proc. Wiele wskazuje na to, że będzie ich więcej - Sejm przyjął ustawę, dzięki której domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 mkw. będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę, tak jak ma to dziś miejsce w przypadku budynków do 70 mkw.

Tyle, że zmiany w przepisach obejmują więcej kwestii, jedna z istotniejszych dotyczy zeroemisyjności. Dziś jednym z ważniejszych parametrów nowych budynków jest tzw. wskaźnik EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do zapewnienia ogrzewania w budynku, podgrzewania wody czy oświetlenia.

By spełnić wymagania, trzeba zastosować nowoczesne instalacje

- Dzięki zmianom coraz więcej budynków będzie mieć fotowoltaikę i pompę ciepła, które skutecznie pomogą nam w walce np. z zimowym smogiem, z którym już wkrótce ponownie przyjdzie nam się mierzyć. Co więcej, dzięki wprowadzanym zmianom nie tylko przyczynimy się do poprawy jakości powietrza, ale także odczujemy korzyści finansowe. Jednym z podstawowych sposobów na obniżenie parametru EP jest zwiększenie termoizolacyjności budynku, co przełoży się na mniejsze koszty ogrzewania budynku – wskazuje Tomasz Walczak, prezes firmy inżynieryjnej Euros Energy.

Na tym nie koniec, Rada Europejska i Parlament uzgodniły również stopniowe podwyższanie celu dotyczącego rocznych oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej od 2024 r. do 2030 r.

Unijne pomysły na zeroemisyjne i ekologiczne budownictwo

Ważne będzie również wprowadzanie OZE w budynkach użytku publicznego: szkołach, muzeach czy urzędach. Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej zobowiązują państwa członkowskie, aby co roku przeprowadzały renowację co najmniej 3 proc. powierzchni budynków publicznych.

W dodatku nowa dyrektywa ws. efektywności energetycznej (EED) promuje lokalne plany ogrzewania i chłodzenia w większych gminach, co ma w założeniu pozwolić na stworzenie w pełni bezemisyjnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych do 2050 r. Natomiast według dyrektywy, od 2028 r. wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne.

