Nawałnice niszczą budynki. Polska firma chce je chronić

Mijającego lata dachy pięciu wielkopowierzchniowych obiektów zostały w Polsce zniszczone przez nawałnice - alarmuje Artiom Komardin, wiceprezes polskiego start-upu Sense Monitoring. Spółka opracowała system monitorujący zagrożenia dla konstrukcji dachów płaskich - zarówno tych związanych z przeciążeniem konstrukcji zalegającym śniegiem, jak i wodą.

Jak podkreślił Komardin, spółka ma sporo klientów, którzy wpisali oferowaną przez Sense Monitoring platformę Inteligentny Dach w standard wyposażenia. W efekcie jest ona instalowana już na etapie budowy obiektu. Jednak ok. 70 proc. klientów to właściciele już eksploatowanych budynków.Koszt systemu Komardin określił jako „pomijalny” na tle ogólnego kosztu budowy, a także skutków, do których może doprowadzić zniszczenie dachu.Przypomnijmy, że w 2018 r. firma Sense Monitoring została jednym z laureatów konkursu Start-up Challenge na European Start-up Days - imprezie towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach