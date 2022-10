Nawet 1,5 bln zł może kosztować energetyczna rewolucja w budownictwie

Do 2050 r. budownictwo musi stać się neutralne klimatycznie. To wyzwanie dla Polski, które może pochłonąć biliony złotych. O polskich rozwiązaniach prawnych w obszarze efektywności energetycznej w rozmowie z WNP.PL mówi Paulina Pawłowska, prawniczka w kancelarii Baker McKenzie.

Sektor budowlany w Polsce odpowiada za około 38 proc. emisji dwutlenku węgla w kraju. Jakie mamy rozwiązania prawne, które dążą do obniżenia emisyjności budownictwa?

- W Polsce funkcjonują pewne rozwiązania prawne dotyczące kwestii emisyjności i energooszczędności budynków. Zgodnie z prawem budowlanym obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Ustanowiono w nim zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych dotyczących między innymi zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Z kolei w jednym z podstawowych aktów prawnych w kontekście budynków – czyli rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w dziale X przewiduje się obowiązek spełnienia wskazanych w rozporządzeniu wymagań minimalnych, jeśli chodzi o oszczędność energii i ciepła. Zostały tam wprowadzone wzory do obliczania energii pierwotnej, którą liczy się dla oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.



Za każdym razem, gdy w budynku mają być prowadzone prace budowlane, rozporządzenie będzie miało zastosowanie, ponieważ stosuje się je zarówno do nowych, jak i istniejących budynków. Należy wskazać, że przepisy techniczno-budowlane określają wymagania minimalne i nie istnieją ograniczenia w stosowaniu korzystniejszych pod względem efektywności energetycznej parametrów budynku.

Jeżeli wskazane w tym rozporządzeniu wymagania nie mogą zostać zrealizowane, inwestor powinien przeanalizować możliwość wystąpienia o ekspertyzę techniczną. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m kw., wymagania, o których mowa w rozporządzeniu, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, stosownie do ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Tryb ten stwarza możliwość zrealizowania zamierzenia, mimo że wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa nie są spełnione. W przeciwnym razie organ administracji uprawniony jest do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku budynków zabytkowych kwestie dotyczące efektywności energetycznej trzeba ustalić z konserwatorem zabytków

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m kw. wymagania, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w omawianym rozporządzeniu, stosownie do wskazań uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W polskim prawie funkcjonują też przepisy dotyczące oceny energetycznej budynków. Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, właściciel lub zarządca budynku lub części budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku i przekazuje je zarówno przy zawarciu umowy sprzedaży, jak i przy zawarciu umowy najmu.

Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej, uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że zostały przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, wskutek których uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Obecnie procedowana jest ustawa o zmianie tej ustawy.

W projekcie, między innymi, planowane jest wprowadzenie systemu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji, co ma, w intencji autorów projektu, zapewnić poprawę jakości merytorycznej tych dokumentów sporządzanych w Polsce.

Projektowana regulacja zawiera przepisy, dzięki którym w obrocie nie będzie możliwe funkcjonowanie dokumentów niebędących świadectwami w rozumieniu przepisów ustawy, tj. dokumentów sporządzonych bez wykorzystania centralnego rejestru charakterystyki energetycznej.

Projektowane rozwiązania mają również na celu poprawę działania systemu informowania potencjalnego nabywcy o charakterystyce energetycznej budynku, który ma być przedmiotem umowy oraz obejmują też zmiany w zakresie obowiązku kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w budynkach.

Zmiany obejmują kwestię montażu w budynkach systemów automatyki i sterowania umożliwiających stałe monitorowanie, rejestrowanie i dostosowanie zużycia energii, a także wykrywanie utraty efektywności systemów budynku oraz informowanie osoby odpowiedzialnej za obiekty o możliwościach poprawy efektywności energetycznej.

Emisje pyłów i gazów do powietrza z budynków, co do zasady, wymagają pozwolenia i regulują te kwestie przepisy o ochronie środowiska

Ponadto w przepisach ustaw dotyczących ochrony środowiska znajdziemy także szereg regulacji z zakresu emisji do środowiska. Co do zasady, wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy odpowiednio od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną.

W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji, podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z ustawą każdy podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa, w szczególności, wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji.

Obowiązek ten dotyczy szerokiej grupy, niezależnie od wielkości i stopnia emisji wprowadzanych do środowiska - dotyczy nie tylko takich podmiotów, które są objęte pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, lecz także podmiotów, które nie są objęte pozwoleniami na gruncie ustawy, a na terenie których znajdują się np. instalacje klimatyzacji.



Ponadto warto wspomnieć, że w Polsce tzw. "duzi przedsiębiorcy" są zobowiązani do przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Brak jest jednak prawnych wymagań dotyczących metody przeprowadzania tego audytu.

Audyt powinien zostać przesłany do prezesa URE, który przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacje m.in. o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Nieprzeprowadzenie audytu zagrożone jest karą pieniężną nakładaną przez prezesa URE do wysokości 5 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

- Jak wynika z analiz na zlecenie Komisji Europejskiej, całkowite emisje gazów cieplarnianych w UE z budynków spadły o 29 procent w latach 2005-2019, a prognozy emisji przedstawione przez państwa członkowskie wskazują na dalszy spadek w przyszłości. Jednak w ocenie UE spadek prognozowanych emisji musi znacznie przyspieszyć, aby osiągnąć ogólny cel emisji gazów cieplarnianych na 2030 r.

UE wskazuje, że aby osiągnąć cel UE polegający na 55-procentowej redukcji emisji do 2030 r., sektor budowlany musiałby zredukować własne emisje o 60 procent i aby tak się stało, obecny wskaźnik renowacji energetycznej zasobów budowlanych musi znacznie wzrosnąć.

W Polsce warto zwrócić uwagę na dokonany przegląd budynków pod kątem emisyjności i efektywności energetycznej, którego wyniki znajdziemy w raporcie Rady Ministrów z 2022 r.: "Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków (DSRB)". Strategia została przygotowana w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Nowe budynki z XXI wieku mają stosunkowo wysoką efektywność energetyczną, czego nie da powiedzieć się o starszych

Jak czytamy w Strategii, dokonano przeglądu wszystkich budynków w Polsce, publicznych i prywatnych. Z tego przeglądu wynika, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40 procent to budynki mieszkalne jednorodzinne i znaczna część budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną, zatem w kolejnych latach będzie wymagała termomodernizacji.

Jak wskazano w DSRB, budynki oddawane do użytku w XXI w. charakteryzują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, jednak starsze charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Dotyczy to w szczególności budynków jednorodzinnych, dla których podstawowym źródłem ciepła pozostają kotły na paliwa stałe. DSRB zawiera orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050.



Scenariusz rekomendowany w Strategii zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8 procent, przy założeniu, że udział głębokiej termomodernizacji będzie stopniowo rósł, a jednocześnie zostanie zastosowane etapowe podejście do termomodernizacji pozostałych budynków. Realizacja scenariusza przyjętego w Strategii zakłada, że do roku 2050 65 proc. budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(mkw.rok).

Ulgi podatkowe, dotacje i rozluźnienie ograniczeń planistycznych mogą przyczynić się do szybszej termomodernizacji

Do 2050 r. zostanie przeprowadzonych ok. 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, przy czym 4,7 mln budynków zostanie poddane głębokiej termomodernizacji. W Strategii wskazano też, że całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021-2050 (w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła) wyniosą ok. 1,54 bln złotych. W DSRB oszacowano, że w latach 2021-2030 nakłady te wyniosą ok. 400 mld zł, przy czym 3/4 tej kwoty przypadać będzie na budynki mieszkalne.Zgodnie z DSRB finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych może obejmować zarówno bezpośrednie dotacje z funduszy krajowych oraz europejskich, jak i ulgi podatkowe oraz finansowanie inwestycji w sektorze publicznym ze środków własnych instytucji publicznych. Podkreślono też, że dla wskazanych w Strategii procesów ważną rolę będzie odgrywać przegląd przepisów w zakresie szeroko pojętej efektywności energetycznej budynków i kilkukrotnie podkreślono, że może okazać się konieczne wypracowanie nowych narzędzi. Aktualnie procedowane w Polsce zmiany do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków omawiam wyżej w tym artykule.W nadchodzącym czasie możemy spodziewać się rozwoju legislacji w obszarze efektywności energetycznej budynków. Prawdopodobnie można spodziewać się wprowadzenia nowych, bardziej restrykcyjnych standardów w budownictwie. Może to oznaczać zwiększenie kosztów inwestycji budowlanych, nawet jeśli w perspektywie zostaną osiągnięte oszczędności po stronie przyszłych użytkowników budynków, czy – przewidywane przez niektórych analityków – wzrosty wysokości czynszów i wartości nieruchomości.- Wiele krajów podjęło i podejmuje znaczące kroki, aby zachęcać właścicieli do poprawy efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja budynków wiąże się z kosztami i w wielu przypadkach ulepszenia są finansowane z preferencyjnego finansowania bankowego lub dotacji rządowych.

Hiszpania, Włochy, Singapur i Holandia przeznaczają imponujące środki na dotacje energetyczne. Szereg krajów podjął kroki w celu promowania modernizacji budynków, czy to przez niewielkie alokowane na ten cel subsydia, czy też programy szkoleniowe i badawcze. Niemniej jednak w szeregu państw dotacje są stosunkowo niewielkie i mają ograniczone zastosowanie.

Obserwujemy też wprowadzanie ulg podatkowych, aby zachęcić do zielonej modernizacji czy nawet rozluźnienie ograniczeń planistycznych w zakresie przebudowy budynków, w celu spełnienia wyższych standardów ekologicznych. Istnieją też państwa, które zaostrzają kryteria techniczne, wymagania eksploatacyjne dla urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub wprowadzają rozwiązania, aby zapewnić ramy umożliwiające osiągnięcie wyższych poziomów efektywności energetycznej w budynkach.

Przykładowo, w Australii funkcjonuje Fundusz Redukcji Emisji (ERF), który zachęca australijskie przedsiębiorstwa do ograniczania ilości wytwarzanych przez nie gazów cieplarnianych oraz do podejmowania działań mających na celu magazynowanie dwutlenku węgla.

Może to być realizowane przez projekty obejmujące: nowe technologie, modernizacje, zmianę praktyk biznesowych w celu poprawy wydajności lub zużycia energii czy zmianę sposobu gospodarowania roślinnością. Uczestnicy programu uzyskują australijskie jednostki kredytu węglowego za każdą tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla, którą przechowują lub której unikają.

Jednostki mogą być sprzedawane i mogą generować dochód uczestnikom. Z kolei przepisy, które weszły w życie we Francji w 2022 r., wprowadziły także istotną innowację – w szczególności obowiązek kontroli nie tylko zużycia energii w nowych budynkach, ale także ich śladu węglowego, w tym analizy cyklu życia używanych materiałów i sprzętu.

Z doświadczeń innych państw wynika, że najlepiej do zielonych ulepszeń zachęca przyjęcie kombinacji różnych środków. Kluczowe wydają się programy ukierunkowane na modernizacje, które w rzeczywistości będą zielonymi modernizacjami oraz te na zapewnienie tanich, długoterminowych kredytów i dofinansowań, które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć wysokie koszty początkowe związane z zielonymi modernizacjami.

W Polsce w zakresie inwestycji mieszkaniowych funkcjonują już programy krajowe, takie jak Fundusz Termomodernizacji i Remontów, program Czyste Powietrze oraz fundusze europejskie, które wspierają przedsięwzięcia mające na celu termomodernizację budynków. Spełnienie celów Europejskiego Zielonego Ładu będzie jednak wymagać nakładu znacząco większych środków i nowych narzędzi, co omawia też przytoczona DSRB.



Przydatnym narzędziem może okazać się DEEP - sfinansowana przez UE baza danych typu open source, dostępna online do monitorowania i porównywania wydajności inwestycji w efektywność energetyczną. W założeniu ma pomóc właścicielom, deweloperom, podmiotom finansującym w ocenie ryzyk i zwrotów inwestycji w efektywność energetyczną.

Z kolei celem CRREM, także finansowanego z funduszy unijnych, jest opracowanie narzędzia umożliwiającego inwestorom i właścicielom nieruchomości ocenę narażenia ich aktywów na ryzyko w oparciu o dane dotyczące energii i emisji oraz analizę wymogów regulacyjnych. Narzędzie CREEM może być użyte do analizy pozytywnego wpływu modernizacji budynku na całokształt efektywności dekarbonizacji danego portfolio lub spółki.

W narzędziach CREEAM pokazano dla państw scenariusze dekarbonizacji właściwe dla danej nieruchomości i związane z tym oszczędności energii, co pokazuje wpływ budynku na klimat w długim okresie.

Co ważne, przy realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu warto wziąć pod uwagę nie tylko fazę budowy lub modernizacji obiektu, ale również najdłużej trwającą fazę – jego eksploatacji przez użytkowników, która ma wpływ na klimat, również jeśli chodzi o emisje do środowiska.

Rolę w transformacji branży nieruchomości mogą odegrać „zielone” umowy najmu jako sposób realizacji celu środowiskowego w ramach ESG. „Zielony” najem wymaga lub zachęca zarówno wynajmującego, jak i najemcę do określonych zachowań w celu zmniejszenia wpływu budynku na środowisko.

Aktualnie w Polsce stosowanie zielonych postanowień w umowach najmu nie jest obowiązkowe, jednak obserwujemy praktykę włączania „zielonych” postanowień do umów najmu komercyjnego. „Zielone” najmy prawdopodobnie będą jednym z czynników, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, a także będą wpływały na wynajem budynków, liczbę pustostanów i wysokość czynszów, a zatem wskaźniki interesujące inwestorów.

Według badań inwestorzy już teraz przyglądają się uważnie kwestiom ESG, a zainteresowanie przejmowaniem spółek czy zakupami nieruchomości, które realizują cele ESG, ma rosnąć. Negatywna ocena w zakresie ESG może wiązać się z podjęciem decyzji o wycofaniu się z zakupu danej nieruchomości lub przejęcia spółki. Z uwagi na aktywność legislacyjną na poziomie zarówno UE, jak i na poziomie krajowym ESG nie jest tylko przejściowym trendem, a obszarem, który będzie zyskiwał na znaczeniu zwłaszcza dla rynku nieruchomości.

Paulina Pawłowska jest starszą prawniczką w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Doradza klientom od 2011 roku, a od 2015 roku jako radca prawny, koncentrując się na prawie nieruchomości, cywilnym i administracyjnym. Wspiera klientów w transakcjach na rynku nieruchomości, działając na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych i krajowych deweloperów. Posiada wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i zagadnień ESG połączoną z wiedzą biznesową – dzięki doświadczeniu zdobytemu u znaczącego międzynarodowego dewelopera w Polsce.