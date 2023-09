Nawet pół biliona na energetykę. Na budowlańców czekają wielkie kontrakty

Konieczna transformacja polskiej energetyki to szansa dla sektora budowlanego - oceniają ekonomiści i przedstawiciele dużych firm. Gra toczy się o wysoką stawkę.

Modernizację bloków 200+ MWe należy potraktować jako jeden z kierunków transformacji energetycznej i podstawowy element bezpieczeństwa energetycznego Polski na najbliższe lata - uważa Maciej Stańczuk, prezes Rafako.

Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska, zwraca uwagę, że mamy firmy budowlane o dużym potencjale w realizacji inwestycji w energetyce konwencjonalne. Gorzej wygląda to w obszarze odnawialnych źródeł energii, chociaż realizujemy projekty zarówno małe, jak i wielkoskalowe.

Rynek budownictwa energetycznego jest nieprawdopodobnie perspektywiczny - ocenia ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB.

- Źródła OZE z definicji nie mogą zagwarantować dostaw mocy. Zatem – czy tego chcemy, czy nie – bloki 200+ MW powinny pracować w systemie do czasu wdrożenia projektów energetyki jądrowej, a pewnie i dłużej - uważa Maciej Stańczuk, prezes Rafako.

W jego ocenie brak tych bloków wygeneruje lukę w bilansie energetycznym Polski na poziomie 7 GW w 2025 r. (do tego roku objęte są one bowiem derogacją Komisji Europejskiej, a potem powinny być wyłączone z sieci) oraz 11,2 GW już w 2028 r. Tymczasem można - modernizując te bloki - nie tylko wydłużyć okres ich eksploatacji i dostosować je do współpracy z OZE, ale przede wszystkim ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

- Bez inwestycji w konwencjonalne, sterowalne źródła wytwarzania nie będziemy mogli zapewnić sobie prognozowanego zapotrzebowania na moc. Jeżeli nie zrealizujemy programu modernizacji bloków węglowych, już w 2028 r. w systemie nie będzie funkcjonował żaden blok 200+. A to oznacza, że 11,2 GW mocy elektrycznej będzie musiało zostać zastąpione z innych źródeł. Jakich? W tym problem, że nie bardzo wiadomo jakich. Ale za pięć lat będzie za późno na dyskusje i zastanawianie się, jak uzupełnić brakującą moc. Dziś jest na to najwyższy czas, a od lat nie podjęto żadnych w tej kwestii decyzji - analizuje Maciej Stańczuk.

Prezes Rafako nie ma wątpliwości, że modernizację bloków 200+ MWe należy zdecydowanie potraktować jako jeden z kierunków transformacji energetycznej i podstawowy element bezpieczeństwa energetycznego Polski na najbliższe lata. Do czasu wdrożenia energetyki jądrowej trudno znaleźć jakąkolwiek sensowną alternatywę.

- Co ważne, modernizacja tych bloków jest możliwa z wykorzystaniem polskich technologii wdrożonych już w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) „Bloki 200+”. Technologia ta umożliwia dostosowanie takich bloków do pracy jako źródeł rezerwowo-szczytowych. Nakłady inwestycyjne są kilkunastokrotnie mniejsze w porównaniu z budową bloków parowo-gazowych, a sam proces inwestycyjny trwa kilka miesięcy, a nie wiele lat, jak przy budowie nowych bloków. Koszty też są nieporównywalnie niższe. Modernizacja bloków 200 MW to koszt ok. 100 mln zł. Alternatywą jest budowa bloków gazowych. To są jednak bardzo drogie inwestycje. Budowa elektrowni gazowych to koszt 5-6 mld zł. Koszt planowanych modernizacji ok. 27 bloków węglowych o mocy 200 MW stanowi ledwie połowę tej kwoty - podkreśla Maciej Stańczuk.

Uporczywe utrzymywanie przy życiu starych bloków oznacza marnowanie środków

Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska, zwraca uwagę, że mamy firmy budowlane o dużym potencjale w realizacji inwestycji w energetyce konwencjonalnej, gorzej wygląda to w obszarze odnawialnych źródeł energii, chociaż i w tym segmencie realizujemy projekty - zarówno małe, jak i wielkoskalowe.

- Ostatnie zawirowania związane z kryzysem spowodowanym wojną w Ukrainie ograniczyły zarówno dostępność wielu materiałów/komponentów, jak i podniosły znacząco ceny realizacji. I chociaż obserwujemy odwrócenie niektórych trendów cenowych i powroty do poziomów sprzed wojny, to całościowo przed nami jeszcze sporo do nadrobienia – mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Górnik.

W jego opinii ma to wpływ zarówno na realizację inwestycji, jak i remonty w energetyce konwencjonalnej. Spotyka się ze znaczące podwyżki cen, jak i duże rozbieżności w ofertach. Niejednokrotnie zadedykowane budżety są wielokrotnie przekraczane; priorytetyzacja zadań może okazać się koniecznym zabiegiem.

- Patrząc z tej perspektywy, wydaje mi się, że uporczywe podtrzymywanie przy życiu bloków, które już dawno powinny być wyłączone, jest wątpliwe. Wojna w Ukrainie uświadomiła, że kwestia bezpieczeństwa dostaw energii jest niezmiernie istotna, ale i pokazała, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie „zasypać wyrwę” spowodowaną zakłóceniami, a konkurencyjność gospodarki jest w znacznej mierze uzależniona od kosztu energii. Stare bloki obarczone wysokimi kosztami nie poprawiają tej sytuacji i lepiej przeznaczyć środki, które miałyby być wydane na ich modernizację, na poprawę elastyczności naszego systemu energetycznego czy zwiększyć przepustowość połączeń z zagranicą – ocenia Piotr Górnik.

I dodaje, że Rafako posiada wiedzę i doświadczenie oparte o wartości intelektualnej i zapewne część z nich może zostać utracona.

- Z drugiej strony nikt nie wymaże kompetencji inżynierów z ich głów i wcześniej czy później znajdą oni swoje miejsce w firmach ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania w energetyce – wskazuje prezes Fortum Power and Heat Polska.

Atom może być bardzo kosztowny, ale innej drogi nie mamy

- Rynek budownictwa energetycznego jest nieprawdopodobnie perspektywiczny – ocenia ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. – Dotyczy to wszystkiego, co będzie budowane w najbliższych latach. Jest to z jednej strony związane ze zmianami dotyczącymi sposobu produkcji energii elektrycznej, odejściem od brudnych technologii, zmniejszania emisji CO2. W polskim przypadku decyzja została podjęta, będziemy stawiać na energetykę atomową, a także odnawialne źródła energii w różnej formie; farmy wiatrowe, fotowoltaika czy biogazownie. Pojawia się pytanie o wodór przede wszystkim w formule jego produkcji z OZE – dodaje.

W jego ocenie najważniejsza jest energetyka jądrowa, ponieważ innej drogi nie mamy.

- Koszty związane z tymi inwestycjami wyniosą setki miliardów złotych. Trudno mówić o bardzo precyzyjnych wielkościach. Pierwsza duża elektrownia atomowa może kosztować od trzydziestu kilku do ponad 60 mld zł. W ostatnich dwóch latach zobaczyliśmy potężne wahnięcia dotyczące kosztów różnego rodzaju materiałów budowlanych, także w energetyce; szacunki dotyczące tych kosztów będą bardzo różne. Dopiero w momencie podpisywania umów dotyczących wykonawstwa będziemy wiedzieć więcej – uważa Zuber.

Ekonomista zwraca uwagę, że w ostatnich kilkudziesięciu latach najczęściej budżety elektrowni atomowych były bardzo mocno przekraczane. Jednym z niewielu wyjątków są Koreańczycy, którzy starają się budżety trzymać w ryzach. Chociaż pojawiały się głosy, że odbywało się to dzięki pomocy koreańskiego państwa, by pokazać konkurencyjność krajowego przemysłu.

- Duże elektrownie atomowe w Polsce będą realizowane przez spółki państwowe, ale generalnymi wykonawcami będą podmioty zagraniczne, bo my nie mamy technologii do budowy tego typu obiektów. Z całą pewnością polskie firmy będą kluczowymi podwykonawcami, w szczególności w części, która jest związana z budowlanką. Są gigantyczne pieniądze do wzięcia – podkreśla Marek Zuber.

- Do tego dochodzą mniejsze elektrownie atomowe. W tym przypadku też mamy wielki problem w szacowaniu kosztów. Nie ma żadnego mikroreaktora oddanego do użytku, produkującego prąd. Pierwszy, kanadyjski się opóźnia, dzisiejszy termin jego oddania wyznaczono na 2026 rok. Pojawiają się szacunki rzędu 5-6 mld zł za jeden tego typu reaktor – wskazuje ekonomista.

Olbrzymich wydatków na rozbudowę i modernizację wymagają sieci elektroenergetyczne

W ocenie Marka Zubera łączne koszty tych inwestycji wyniosą co najmniej 200-250 mld zł. Na tych wydatkach powinny skorzystać podmioty działające w Polsce.

- Druga część tych wydatków dotyczy budowy i modernizacji sieci przesyłowych. W tym przypadku wysokość kosztów będzie uzależniona od tempa rozwoju i sposobu produkcji prądu. Myślę, że możemy mówić tu o kwocie 200 mld zł – zaznacza Marek Zuber. - W tych dwóch obszarach mamy do czynienia z inwestycjami rzędu przynajmniej pół biliona złotych w perspektywie 15-20 lat, przy czym jeżeli chodzi o sieci przesyłowe, pieniądze będą musiały być szybciej wydawane - dodaje.

Pozostaje pytanie o marżowość. Jej bardzo mocny spadek, który obserwowaliśmy w budownictwie, nie tylko energetycznym, był według Zubera, związany z bardzo niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi; pandemią, wojną w Ukrainie, potężnymi wzrostami kosztów realizacji. Jednocześnie mieliśmy załamanie gospodarki w związku z pandemią, teraz przede wszystkim z koniecznością walki z inflacją, a także z problemami Chin, wiele gospodarek jest w recesji.

- To wszystko prowadziło do sporych wahań na rynkach surowcowych, spadku marż, jednak ostatni i bieżący rok pokazują, że wszystko wraca do normy. Potężny wydatek inwestycyjny może być dużą szansą na wzmocnienie segmentu budowlanego w energetyce – podsumowuje Marek Zuber.

W jego ocenie z pewnością jedną z firm, które w tych procesach będą odgrywały kluczową rolę, będzie Polimex Mostostal.

Potencjalna upadłość Rafako nie miałaby, zdaniem Zubera, żadnego wpływu na rynek, ponieważ spółka ta od około trzech lat nie występuje aktywnie na rynku.

Gaz, wiatr, fotowoltaika – rynek energetyczny obiecuje wiele w różnych segmentach

Jak na rynek budownictwa energetycznego zapatrują się sami budowlańcy? Zapytaliśmy o ocenę perspektyw wywołany do tablicy Polimex-Mostostal.

- Obserwujemy duże zainteresowanie we wszystkich jego segmentach dekarbonizacją. W segmencie ciepłownictwa mamy bogactwo projektów gazowych, od kotłowni, przez małe, kilkumegawatowe projekty do dużych opartych na turbinach gazowych. W dalszym ciągu są jeszcze w planach systemowe bloki gazowe, ale to już są ostatnie projekty, które prawdopodobnie w tym lub w przyszłym roku będą zgłaszane do rynku mocy. Bardzo intensywnie rozwija się popyt na wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. Przodują tutaj duże organizację przemysłowe, które są zainteresowane wielomegawatowymi projektami. Nie zauważamy jeszcze znaczącego postępu w rozwoju projektów opartych na wielkoskalowych pompach ciepła. Wiele firm rozważa takie instalacje, ale do fazy realizacyjnej jeszcze musimy poczekać – odpowiedziało biuro prasowe Polimeksu Mostostalu.

Jak wskazują przedstawiciele firmy, modernizacja bloków 200 MW pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i potencjalnie może "uelastycznić" te jednostki z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale na rynek budownictwa energetycznego nie ma wpływu.

