NDI najtańsze do budowy ekspresówki. Drugi Budimex, a trzeci Intercor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała dziesięć ofert przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku tzw. Trasy Kaszubskiej między Leśnicami (Lęborkiem) a Bożympolem Wielkim. Najtaniej - za mniej niż połowę budżetu inwestora - prace wyceniło konsorcjum NDI. Drugi jest Budimex, a trzeci Intercor.

Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16,3 km)

Żukowo - Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km klasy GP).

PPP odłożone do szuflady

Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej powinna zakończyć się w 2025 r. Do dyspozycji kierowców, łącznie z już istniejącymi odcinkami, będzie to blisko 200 km trasy S6.Pierwotnie trasa S6 na Pomorzu, a także droga S10 Bydgoszcz - Toruń, miały być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Plany zarzucono - na rzecz modelu tradycyjnego - w czasie czerwcowej, prezydenckiej kampanii wyborczej.Przypomnijmy, że w połowie czerwca, zaledwie po kilku dniach od spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z wyborcami na Pomorzu i Kujawach, rząd znowelizował Program Budowy Dróg Krajowych. W efekcie odcinki dróg ekspresowych S6 i S10 mają zostać zrealizowane w tradycyjnym modelu zamiast w formule PPP.Tymczasem wcześniej przez kilkanaście miesięcy zapowiadano, że fragmenty dróg S6 i S10 będą flagowymi projektami PPP, którego rozwój w Polsce mocno kuleje. Spodziewano się, że przed wakacjami zostanie ogłoszone pierwsze postępowanie PPP - na budowę odcinka drogi S6 stanowiącego Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta (OMT). Eurostat wydał nawet pozytywną decyzję, aby tej inwestycji nie wliczać do długu publicznego.Przedstawiciele rynku decyzję rządu o zarzuceniu tych planów komentowali na ogół dosyć dyplomatycznie, wskazując, że dla branży budowlanej ważny jest dopływ nowych pieniędzy. Były jednak też głosy rozgoryczenia, bo wykorzystanie PPP w inwestycjach infrastrukturalnych postulowane jest od wielu lat.W perspektywie nieuchronnego w przyszłości mniejszego dopływu środków unijnych będziemy mieć coraz mniej czasu na zdobycie doświadczeń w realizacji dużych projektów PPP - nie mówiąc już o poważnym postrzeganiu naszego kraju przez podmioty i fundusze wyspecjalizowane w realizacji tego typu przedsięwzięć.Choć plany budowy w partnerstwie publiczno-prywatnym dróg ekspresowych S6 i S10 zostały porzucone, to przedstawiciele rządu - pytani przez portal WNP.PL - zapewniali, że „w sektorze publicznym ten model jest mile widziany”.Zobacz więcej: Rząd obiecuje, że nie przekreśli publiczno-prywatnego partnerstwa na drogach