NDI przebuduje część Portu Gdynia za 135 mln zł

Wkrótce rozpocznie się przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia.

W środę 21 grudnia w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia oficjalnie podpisana została umowa na realizację zadania. Jego wykonawcą będzie firma budowlana NDI.

Zadaniem jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m.

NDI realizowało już inwestycje hydrotechniczne nie tylko w portach

- Ta umowa jest dla nas ważna, bo wszyscy wiemy, że Port Gdynia słynie z przeładunków zboża. Jest ono przeładowywane również w oparciu o Nabrzeże Indyjskie, a takie nowe, głębokowodne nabrzeże daje nam pełne przekonanie, że w dalszym ciągu będziemy mieli palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o te towary - podkreśla Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Wykonawca, Grupa NDI, jest znany z realizacji projektów hydrotechnicznych nie tylko w portach w Gdańsku i Szczecinie. W ostatnim czasie największym przedsięwzięciem, jakiego podjęła się spółka, było wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

- Cieszymy się z podpisania kolejnego kontraktu w Porcie Gdynia. Nasza kadra poradziła sobie doskonale z pracami przy placach przeładunkowo-składowych, które zakończyliśmy w terminie, a teraz pracujemy już przy przebudowie Nabrzeża Holenderskiego - mówi Małgorzata Winiarek - Gajewska, prezes Grupy NDI.

- Kolejny projekt pozwoli na większe wykorzystanie doświadczenia naszej kadry w pracach hydrotechnicznych i stanowi znakomite uzupełnienie naszego portfela w

tej branży na kolejne lata - dodaje.

Zadaniem NDI jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z

kotwionych, stalowych grodzic oraz pali rurowych. W ramach inwestycji należy wykonać m.in. demontaż wyposażenia hydrotechnicznego nabrzeża, rozbiórki oczepu żelbetowego, torowiska oraz umocnienia dna. Obszar objęty inwestycją zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do

Portu Gdynia.

Stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione

Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione.

Wartość umowy to blisko 135 milionów złotych. Generalny wykonawca ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu, ale już po 16 miesiącach odda do użytkowania pierwszy z odcinków inwestycji.

To nie jedyne przedsięwzięcie, jakie NDI realizuje obecnie w Porcie Gdynia. Od lipca tego roku prowadzi także modernizację Nabrzeża Holenderskiego, gdzie do wykonania jest m.in. przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej wraz z uzbrojeniem oraz budowa sieci, która zasili

