Nerwy i zamieszanie na budowach. Zawiniła dyrekcja dróg?

Czy GDDKiA naprawdę próbuje ograniczyć udział dróg budowanych z betonu? Wytyczne Dyrekcji dotyczące jakości piasku używanego do produkcji betonu wywołały na rynku dużą nerwowość. Spór o piasek ma potencjalnie poważne skutki i zdecydowanie wykracza poza tradycyjną rywalizację asfaltu i betonu.

Istotne różnice

Problem realny czy teoretyczny?

Norma polska? Własna? Lokalna?

Cały piasek do badania

Potrzebny czas i rozsądek

Średnie ceny budowy 1 km dróg z dwoma różnymi nawierzchniami są zbliżone do siebie, a zależą w dużej mierze od ceny spoiw (asfaltu i cementu) i kruszyw.Stowarzyszenie Producentów Cementu przypomina, że w 2014 r. GDDKiA przeprowadziła „wielokryteryjne analizy” (natężenia ruchu, hałasu, zalet i wad wykonania, kosztów budowy i utrzymania, cen materiałów itp.). Wskazywały one jednoznacznie, że nawierzchnie betonowe zapewniają niższy łączny koszt budowy i późniejszej eksploatacji dróg szybkiego ruchu (tzw. whole life costs). Już na etapie budowy oszczędności z tytułu wyboru nawierzchni betonowej szacowano wówczas na 670 mln zł.Różnice w nawierzchni dróg dotyczą głównie czasu użytkowania drogi, bez konieczności gruntownych lub mniejszych napraw.W przypadku nawierzchni asfaltowych warstwę ścieralną wymienia się co ok. 12-15 lat, a w zależności od stopnia degradacji - może być również konieczna wymiana części leżącej pod nią warstwy wiążącej, wyjaśnia GDDKiA.Dla dróg klasy A i S warstwy konstrukcji nawierzchni asfaltowych w Polsce projektuje się na 30-letni okres eksploatacji, a na 20 lat - dla pozostałych klas dróg. Zdarzają się wyjątki. Np. przy budowie trasy ekspresowej S8 Opacz - Paszków w 2014 r. zastosowano nawierzchnię asfaltową o zaprojektowanej trwałości 50 lat (tzw. z użyciem asfaltów wysokomodyfikowanych), gdzie wykonawca odcinka udzielił na wykonane roboty 18 lat gwarancji.W przypadku nawierzchni betonowych konstrukcję nawierzchni również projektuje się na 30 lat, ale praktycznie mniej więcej przez taki okres nie wymagają one napraw. Krytycznym elementem są jedynie szczeliny dylatacyjne, których stan należy monitorować i niekiedy trzeba wymieniać co około 8-10 lat (w zależności od panującego na danym odcinku drogowym natężenia ruchu). Wiele zależy też od jakość i precyzji wykonania nawierzchni betonowej, gdyż późniejsze naprawy nieprawidłowo wykonanych warstw są niezwykle kosztowne.W Polsce w minionych latach, jak informuje GDDKiA, występowały przedwczesne uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane m.in. reakcją alkaliczną. Ten sam problem znany jest w Niemczech i w Czechach.Dlatego w latach 2016-19 zrealizowano pracę badawczą objętą programem RID NCBiR pt. „Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich”. Jej zakres zakładał m.in. przebadanie różnych kruszyw z całej Polski różnymi nowymi metodami badawczymi.W oparciu o wyniki tych prac opracowano nowe wytyczne RID-37 do wdrożenia przez GDDKiA.Kilka innych prac naukowych, jaki powstały w minionej dekadzie, też wskazuje na zjawisko występowania reakcji alkalicznych w kruszywach.„Mimo wieloletnich badań jest ono jeszcze nie do końca wyjaśnione” – piszą o reakcji alkalicznej w betonie Danuta Kukielska i Stefan Góralczyk („Reaktywność alkaliczna kruszyw”; Mining Science – Mineral Aggregates, 2015).Stwierdzają też, że jest to zjawisko złożone, wywołane różnymi czynnikami i występujące w różnych strefach klimatycznych. Dlatego metody badań są zróżnicowane w różnych krajach, a wyniki często nieporównywalne. „W Polsce problem na razie nie znalazł rozwiązania” – konkludowali autorzy cytowanej publikacji.Mieli oni na myśli także wprowadzenie normy krajowej. Tymczasem polska norma określająca graniczne wartości dla poszczególnych stopni reaktywności alkalicznej (PN-86/B-06712) została w całości wycofana wraz z wejściem Polski do UE, jako sprzeczna z wdrożoną normą EN 12620:2010. Nowej – nadal nie ma.- Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych, wprowadzone przez GDKKiA, nie są normą powszechnie obowiązującą, tylko wymaganiami tego konkretnego inwestora. GDDKiA uważa jednak ten dokument za „przepisy w miejscu stosowania” w rozumieniu normy PN-EN 206. A tak określonym dokumentem może być wyłącznie norma krajowa lub uzupełnienie do niej – stwierdza Łukasz Machniak. - Jest to niebezpieczny precedens, gdyż może to rodzić skutki dla innych branż.Według niego, już pojawiają się pytania ze strony budownictwa kubaturowego, gdzie ryzyko reakcji jest marginalne: na jakim kruszywie, z jakiej kopalni, jest produkowany beton?- Problem wynika z tego, że niewiele złóż piasku zostało przebadanych tzw. metodą długą, roczną pod kątem poziomu ich alkaliczności – mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Drogownictwa. – To rodzi pewną nerwowość na rynku po stronie producentów kruszyw i cementu towarowego oraz firm budujących drogi, używających betonu nie tylko do kładzenia nawierzchni, ale i wznoszenia obiektów inżynieryjnych.Podobnego zdania jest dyrektor Machniak. Projekt RID zakładał badanie kruszyw grubych, które w polskich warunkach są w zdecydowanej większości niereaktywne. W jego ocenie, dopiero pod koniec realizacji tego projektu zwrócono uwagę również na kruszywa drobne, czyli piasek. - Ale chyba z braku czasu zastosowano do ich oceny tylko badanie metodą przyspieszoną, czyli dwutygodniową – podkreśla dyrektor.W nich wprowadza się ekstremalne warunki, mało realne w warunkach rzeczywistych, które sprawiają, że nie można uogólniać wniosków z badania, bo są niereprezentatywne i bardzo niejednoznaczne.W efekcie GDDKiA ma informację, że 70 proc. przebadanych w ich laboratoriach złóż piasku ma kategorię reaktywności R0, czyli są niereaktywne (są to 44 złoża), podczas gdy szacunki PZPK wskazują tylko na 18 proc. Z kolei akredytowane laboratoria mówią o poziomie 30-35 proc. Ile jest więc łącznie w kraju złóż piasku niereaktywnych - nie wiadomo, bo nikt nie prowadzi centralnej bazy danych.Patrz też: Kruszywa odporne na pandemię. Zagrożenia czyhają gdzie indziej Z własnych kontaktów PZPK wie, że wiele firm zleciło badania złóż kruszyw metodą roczną, ale wyniki powinny pojawiać się w pierwszym kwartale 2022 r. Jednak one również mają pewną wadę.- Będą to dane historyczne, co w powiązaniu ze zmiennością jakości złóż piasku rodzi pewne ryzyka – uważa dyrektor Machniak. - Producenci kruszyw potrzebują przynajmniej kilku lat, aby dobrze rozpoznać swoje złoża pod kątem reaktywności alkalicznej, bo nikt tego nie robił na etapie dokumentowania złóż.Piasek jest surowcem lokalnym. Z badań PZPK wynika, że do niedawna rynek piasku bilansował się w maksymalnym promieniu 100 km, tj. potrzebujący tego surowca producent betonu mógł w takim promieniu znaleźć dostawcę. Natomiast wprowadzone wymagania GDDKiApowodują, że piasek jest transportowany na niektóre budowy na odległość nawet 500 km.- To mija się z ogólnymi celami, aby wykorzystywać surowce lokalne i ograniczyć też ujemne oddziaływanie na środowisko przez daleki transport – dodaje Machniak. – Producenci betonu potrzebują rocznie około 4 mln ton piasku niereaktywnego do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, łatwo więc można wyliczyć różnicę w śladzie węglowym, jaki pozostawia ta decyzja inwestora drogowego.Zaznacza, że jest daleki od opinii, jakoby wprowadzenie wymagań technicznych przez GDDKiA było uderzeniem w przemysł cementowy i betonowy, mimo że asfalt drożeje. Rozumie dbałość GDDKiA o jakość budowanych dróg, ale jak do wszystkiego - trzeba zdroworozsądkowego podejścia, które kilkukrotnie było już przedstawiane przez organizacje branżowe.PZPK, OIGD, SPC, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego postulują wspólnie, by GDDKiAwprowadziła okres przejściowy dla kopalń kruszyw, który by dał szansę na powszechne badania reaktywności złóż.– Mam nadzieję, że ten postulat zostanie przyjęty i ogłoszony w najbliższy wtorek podczas wspólnego spotkania – dodaje prezes Dzieciuchowicz.