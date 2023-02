Nie chcemy drugiego Berlina. Dlatego będzie nowy podatek

Premier Mateusz Morawiecki z ministrem Waldemarem Budą w połowie stycznia zrzucili informacyjną bombę - będzie ekstra podatek dla funduszy i prywatnych inwestorów kupujących większą liczbę mieszkań. Czy "rozpoznanie bojem" przyniosło efekt?

W „Rządowej ławie” rozmawiamy z wiceministrem Piotrem Uścińskim, który odpowiada w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za sektor budownictwa.

Wiceszef tego resortu mówi, że zapowiadane przepisy chronić mają Polaków przed tym, z czym zmagać musieli się niedawno berlińczycy. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nasze rynki mocno się od siebie różnią.

- Gdyby ktoś mnie pytał o poradę, to ja bym teraz rozpoczynał budowy. Jest teraz bardzo dobry czas - zachęca Piotr Uściński w „Rządowej ławie”.

Premier Mateusz Morawiecki zaskoczył kilka tygodni temu opinię publiczną i sektor mieszkaniowy informacją, że rząd pokaże wkrótce założenia nowego podatku od dodatkowych mieszkań.

Podatkiem i pewnymi ograniczeniami przy zakupie miałyby zostać objęte fundusze kupujące mieszkania hurtowo oraz osoby posiadające już 7-8 lokali.

Później emocje tonował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii - i do początkowo „dozwolonej” puli dodał jeszcze kilka lokali. Branża budowlana i firmy aktywne na rynku nieruchomości na pomyśle nie pozostawiły suchej nitki. Temat szybko spadł z rządowej agendy...

- Trudno mi powiedzieć, czy te założenia, które przedstawił kilka tygodni temu minister Waldemar Buda, będą tak w rzeczywistości zrealizowane. Są różne opinie na ten temat. Pewne jest, że będziemy kontynuowali prace nad tym rozwiązaniem - wyjaśnia Piotr Uściński.

Wiceminister w „Rządowej ławie” od razu jednak dodaje: - Nie usłyszy pan ode mnie żadnej kolejnej liczby. Wolałbym się w tym zakresie nie wypowiadać, dopóki nie przedstawimy ostatecznego projektu. Trwają dyskusje. Poznajemy kolejne stanowiska, również w ramach rozmów między resortami. Kiedy będziemy mieli gotowe rozwiązanie, to podamy konkretne liczby - tonuje nastroje.

Zobacz całą rozmowę z wiceministrem rozwoju, którą publikujemy w naszym „Kanale gospodarczym”

Po co zatem ten podatek?

- Pamiętamy to, co się działo w Berlinie troszeczkę ponad rok temu. Wtedy odbyło się tam referendum, w którym mieszkańcy Berlina opowiedzieli się przeciwko funduszom inwestycyjnym, które mają sporą część rynku mieszkaniowego "pod sobą". My musimy trzymać rękę na pulsie, żeby do takiej sytuacji w Polsce nie dopuścić w przyszłości - przekonuje wiceszef resortu rozwoju.

Polski rynek nieruchomości trudno jednak porównywać z niemieckim. U naszych sąsiadów chętniej wynajmuje się mieszkania i domy. Polacy wolą kupować.

Widać to nawet po liczbie mieszkań oferowanych w formie najmu instytucjonalnego - w sześciu głównych miastach można dzisiaj wynająć nieco powyżej 8 tys. mieszkań.

- Tak, ja się z tym zgadzam. Takie fakty. Trzeba jednak przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. A takim by była sytuacja, gdy na rynku dominowałyby hurtowe transakcje zakupu mieszkań - mówi Uściński.

Sektor najmu instytucjonalnego wstrzymał oddech

Z analizy firmy JLL wynika, że obecnie mamy do czynienia z deficytem mieszkaniowym na poziomie 700 tys. lokali w sześciu ​największych miastach w Polsce.

Wiceminister przekonuje, że współkierowany przez niego resort wspiera rozwój rynku najmu w Polsce, m.in. przez programy budowy mieszkań na wynajem przez Polski Fundusz Rozwoju.

- Nigdy nie proponowaliśmy przepisów, które zabraniałyby budowy mieszkań na wynajem... Każdy, kto chce realizować taką inwestycję, ma taką możliwość. Nie ma działań prowadzonych w rządzie, które miałyby ten stan rzeczy zmieniać. Obecnie proponowane rozwiązania nie dotyczą budowy mieszkań na wynajem. One dotyczą zakupu mieszkań od deweloperów - przekonuje Piotr Uściński.

Minister radzi: pora ruszać z wstrzymanymi budowami

W „Rządowej ławie” rozmawiamy także o mającym ruszyć w wakacje rządowym kredycie na pierwsze mieszkanie dla młodych 0 z gwarantowanym dwuprocentowym oprocentowaniem.

- Nie jest kluczowe rozwiązanie problemu zdolności kredytowej osoby, która chce kupić piąte mieszkanie. Jak ktoś kupuje pierwsze mieszkanie i chce, żeby jego rodzina miała gdzie żyć, to takim rodzinom trzeba pomagać. Takie osoby otrzymają wsparcie w postaci tego preferencyjnego kredytu - tłumaczy Uściński.

Przekonuje też, że nowa propozycja dla kredytobiorców spowoduje odmrożenie sporej części inwestycji na rynku mieszkaniowym.

- Gdyby ktoś mnie pytał o poradę, to ja bym teraz rozpoczynał budowy - jest bardzo dobry czas. Nasze rozwiązania spowodują, że będzie bardzo duży popyt na nieruchomości. Zachęcam, żeby rozpoczynać budowy i nie zwracać większej uwagi na chwilowe problemy - z brakiem zdolności kredytowej młodych ludzi - apeluje wiceminister.

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym opóźniona, ale „bez nerwów”

Wiceministra Uścińskiego pytamy także o to, co z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na początku listopada z ust wiceministra padła deklaracja, że „za kilka tygodni” zakończą się prace nad tą ustawą. Tymczasem projekt nie wszedł jeszcze nawet do sejmu...

- Długo trwały uzgodnienia treści nowelizacji. Wielokrotnie myśleliśmy, że porozumienie jest blisko, a jeszcze pojawiały się uwagi innych resortów, które trzeba było uwzględniać. W tej chwili mamy ustawę po Stałym Komitecie Rady Ministrów. Jest zatem uzgodniona ze wszystkimi resortami. Wydłużyło się to o kilka tygodni, ale myślę, że jest nadal szansa, że ta ustawa wejdzie w życie w pierwszym kwartale tego roku. Nawet jeśli to się nie uda, to opóźnienie będzie nieznaczne - zapewnia Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

