Nie ma co liczyć na obniżkę cen mieszkań

Wakacje kredytowe zapobiegły wyprzedaży mieszkań, a złagodzenie regulacji dotyczących zdolności kredytowej oraz program "Bezpieczny kredyt 2 proc." będą w kolejnych miesiącach stymulować popyt na nieruchomości.

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w lutym ceny mieszkań wzrosły średnio o 1,4 proc. w porównaniu do stycznia, n atomiast w porównaniu z majem 2022 roku (szczyt cenowy) były o 1,2 proc. niższe.

Na rynku kredytów hipotecznych, dzięki złagodzeniu przez KNF regulacji dotyczących zdolności kredytowej, dostępność kredytów w niektórych przypadkach wzrosła o ponad 100 tys. zł.

Dodatkowo od lipca ma zacząć działać program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w ramach którego będzie można uzyskać dopłatę wynoszącą nawet 216 tys. zł, co znacząco ożywi popyt na mieszkania, ograniczając potencjał do spadku cen.

Jak wynika z raportu, ceny mieszkań wciąż są tylko nieznacznie niższe niż w szczytowym momencie 2022 roku. Jako jeden z powodów podawane są wakacje kredytowe, które pozwoliły znacząco zmniejszyć wydatki związane z kredytem, co zapobiegło wyprzedaży mieszkań.

Nominalne ceny mieszkań w lutym okazały się przeciętnie wyższe o około 2 proc. niż przed rokiem, a realne (uwzględniające inflację) są niższe.

- Warto jednak dodać, że w tym czasie inflacja (wzrost cen koszyka dóbr i usług) wyniosła aż 18,4 proc. Przeciętnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z kolei o 13,6 proc.. W tym kontekście można więc powiedzieć, że realne ceny mieszkań znacząco spadły - wskazują autorzy raportu.

Wrocław i Sosnowiec z rekordowo wysokimi cenami mieszkań

We Wrocławiu i Sosnowcu ceny wzrosły na tyle, że zostały tam ustanowione nowe rekordy.

- W tym pierwszym przeciętna cena wynosi już 10 600 zł, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. W Sosnowcu jest to z kolei 6 458 zł co oznacza wzrost o 8 procent. Na drugim biegunie mamy Radom, gdzie ceny są już o 4 proc. niższe niż przed rokiem. W Gdynia ceny spadły o 3 proc., a w Toruniu o 2 proc. w ujęciu rok do roku - podano w raporcie.

To może być koniec spadków cen, oczekiwana stymulacja popytu z kilku stron

Choć w ujęciu realnym (uwzględniając inflację) ceny mieszkań nadal będą spadały, to spadki cen nominalnych prawdopodobnie już za chwilę się skończą.

- Z jednej strony będzie wpływał na to odradzający się popyt. Początkowo napędzany przez program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, a w przyszłym roku potencjalnie także przez obniżki stóp procentowych - podano w raporcie.

- Z drugiej strony mamy kwestię kosztów budowy nowych mieszkań. Co prawda ceny części materiałów budowlanych zaczęły wreszcie spadać (np. wybrane produkty ze stali), to jednocześnie znacząco podrożały kategorie takie jak cegły, cement i beton. Wciąż rosną też wynagrodzenia pracowników. Ciężko więc mówić o tańszej budowie mieszkań - dodano.

Konkluzja jest natomiast taka, że ceny mieszkań w najbliższym czasie będą stabilne, a w niektórych miastach mogą nawet nieco wzrosnąć.

