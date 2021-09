Nie ma co liczyć na obniżki cen styropianu budowlanego

W ostatnim czasie ceny styropianu grafitowego wzrosły nawet o 10-20 proc. W przypadku białych styropianów budowlanych ceny nie poszybowały w górę. Poprawiła się też ich dostępność w hurtowniach. Czy są szanse na obniżkę cen styropianu w najbliższych miesiącach?

Jak podkreśla Tomasz Patoka właściciel hurtowni styropianu styro24.pl, wrześniowa cena pozostałych styropianów nie uległa zmianie. Nawet ilości tego produktu są już są większe na rynku niż miało to miejsce np. 2 tygodnie temu.

W październiku br. na razie nie należy spodziewać się znaczących obniżek cen styropianu w hurtowniach i sieciach dystrybucji.



Co więcej część hurtowni takich jak np. hurtowniastyropianu.pl przewiduje jeszcze możliwą październikową podwyżkę cen styropianów o ok. 5 zł/m3, jednocześnie jeżeli osłabnie popyt na zakup styropianu możliwa jest nawet obniżka cen w dalszych miesiącach.



Z kolei jak zauważa Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl, część producentów, która sprowadzała styren z domieszką grafitu po wyższych cenach potwierdza zwiększoną dostępność styropianów grafitowych. Jednak jak dodaje Tomasz Patoka oferują one styropian grafitowy w cenie nawet o 20 proc. wyższej niż te z początku sierpnia br. (zanim zabrakło surowca do ich produkcji).



- Za obniżką cen styropianów przemawia na chwilę fakt, że rynek jest mocno nasycony. Niepokojące jest to, że nie ma obecnie tak dużego popytu na styropian, co na ten okres (porównując rok do roku) nie jest normalne - podkreśla Tomasz Patoka z styro24.pl.

- Sytuacja dotyczy całej budowlanki i wbrew jakimś statystykom (mam kontakt z wieloma firmami mniejszymi jak i większymi) duża część inwestorów zmienia plany i wstrzymuje się na razie z realizacją budów, ponieważ ceny materiałów budowlanych są dla nich za drogie. Dużo firm "rozgląda się za zleceniami", co jest niespotykane spotykane w końcówce sezonu budowlanego. Martwi mnie to ponieważ branża budowlaną jest siłą napędową naszej gospodarki która praktycznie ciągnie do góry inne segmenty naszej gospodarki - niepokoi się Tomasz Patoka styro24.pl.

