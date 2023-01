Nie ma zagrożeń dla finansowania programu drogowego - zapewnia Rafał Weber

Nie ma zagrożeń dla finansowania budowy dróg w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, gdyż sytuacja Krajowego Funduszu Drogowego jest stabilna - poinformował podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Jeżeli chodzi o finansowanie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, nie będzie on finansowany z budżetu państwa, tylko z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Nie opieramy się na założeniach budżetowych tego roku, czy lat przyszłych, tylko opieramy się na wpływach i możliwościach Krajowego Funduszu Drogowego. KFD ma sytuację stabilną. Spokojnie możemy te założone przez nas inwestycje w tej najbliższej perspektywie 10-12 lat zrealizować. Od strony finansowej nie widzimy żadnych zagrożeń" - powiedział wiceminister.

Dodał, że finansowanie uwzględnia wskaźniki inflacyjne

W połowie grudnia ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. Zakłada on przeznaczenie na inwestycje w drogi krajowe ok. 294,5 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Program przewiduje budowę nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych o długości ok. 2,5 tys. km oraz dokończenie trwających inwestycji.

W ramach Programu będą realizowane m.in. budowa brakujących elementów drogowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym dobudowa dodatkowych pasów ruchu oraz jezdni na istniejących autostradach i drogach ekspresowych, m.in. poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, czy budowa obwodnic na drogach krajowych - m.in. Radomska, Łochowa, Zabierzowa. Realizowana będzie również przebudowa wybranych odcinków dróg krajowych, m.in. DK25 odc. Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin, DK75 odc. Brzesko - Nowy Sącz, DK 94 oraz DK36 odc. Wrocław - Lubin - poinformowano.

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy 4 tys. 887,1 km

Od 2015 r. w Polsce udostępniono kierowcom prawie 1,6 tys. km dróg ekspresowych, przeszło 230 km autostrad oraz prawie 210 km nowych obwodnic, w ciągu dróg krajowych klasy GP (droga główna przyspieszona). W sumie w ciągu ostatnich 7 lat przybyło w Polsce ponad 2 tys. km dróg.

Z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że obecnie sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy 4 tys. 887,1 km, w tym 1 tys.799,7 km autostrad i 3 tys. 87,4 km dróg ekspresowych.

