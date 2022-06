Nie ma zagrożeń dla inwestycji drogowych w Polsce

Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych powinna pozwolić na rentowną realizację inwestycji drogowych. Obejmuje ona także już podpisane umowy co sprawia, że powinno dochodzić do sytuacji gdy wykonawcy schodzą z placu budowy ponieważ nie mieszczą się w przyjętym wcześniej budżecie.

Inflacja, a także rosnące koszty materiałów budowlanych powodują, że wiele firm rozwiązuje, wcześniej podpisane kontrakty, ponieważ nie jest w stanie w ramach przyjętego budżetu wykonać zaplanowanych robót.

- Jestem przekonany, że sytuacja dotycząca inwestycji infrasktrukturalnych realizowanych obecnie w Polsce jest pod kontrolą - powiedział portalowi WNP.PL minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Wnioskuję to chociażby z otwarcia kilka dni temu ofert na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S-19. To jest odcinek Trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa. Otóż kilka ofert złożonych w tym przetargu zmieściło się w cenach inwestora, były nawet poniżej cen inwestorskich. Oczywiście szeroka jest narracja, że ceny wzrosły, że wzrosły także ceny usług, ale w inwestycjach liniowych takiego zagrożenia się boję. Nie jest to jednak wyłącznie wewnętrzne przekonanie, bo to jest za mało w przypadku prowadzenia takich projektów. Mamy przykłady ,że tak się po prostu dzieje.

Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) już podejmują działania w celu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów prawnych. Budżet Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2020-2030 wzrośnie o 2,7 miliarda złotych. Natomiast środki na realizację Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 ma zostać zwiększone o 115 milionów złotych.

- Przyjęte przez nas założenia waloryzacji kontraktów, przy podkreślam dotyczy to także wcześniej podpisanych umów zakłada wskaźnik 10 procentowy. Przy czym nic nie odbywa się automatycznie, wykonawca powinien udokumentować wydatki i wykazać gdzie i o ile były wyższe. To powinien być skuteczny mechanizm pozwalający na realizację przyjętego programu inwestycyjnego - dodał minister Andrzej Adamczyk.

Nie jest tajemnicą, że wiele firm budowalnych czeka na środki z KPO ponieważ one w dużej części będą przeznaczone na budowę dróg i szlaków kolejowych.

