Nie podatek i nie klimat. Dopiero wojna powstrzyma import cementu z Białorusi

- Szkoda, że musiały się pojawić tak dramatyczne wydarzenia, jak agresja Rosji i Białorusi na Ukrainę, by Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu z Białorusi - powiedział w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Import też rośnie

Białoruski cement na płocie granicznym? To absurd

- W roku 2021 do Polski Białoruś wyeksportowała prawie 550 tysięcy ton cementu. Z żalem to mówię, że branża cementowa w Polsce od wielu lat, a w ostatnim roku - wielokrotnie, apelowała do naszego Rządu i Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić zakaz importu cementu albo nałożyć cło na cement sprowadzany do Polski. Argumentowaliśmy, że to dobre narzędzie do walki z reżimem białoruskim, że ze sprzedaży cementu do Polski bezpośrednio finansowany jest prezydent Łukaszenka - podaje Krzysztof Kieres.Z kolei CEMBUREAU, europejska organizacja producentów cementu, mówi, że ogólnie import do Polski spoza Unii Europejskiej wzrósł w latach 2016-2020 aż o 332 proc. Branża od lat apeluje o zmiany na tym gruncie.- Podejmujemy działania, aby wyrównać te szanse i mieć te same warunki, szczególnie jeśli chodzi o ponoszenie bezpośrednich kosztów emisji CO2, które przekładają się także na energię elektryczną. Dlatego wraz z całą branżą cementową w Europie popieramy uszczelnienie mechanizmu kontroli CBAM oraz wprowadzenie tzw. podatku węglowego na zewnętrznych granicach UE. Ma on chronić rynek przed zalewem towarów, w tym cementu, z krajów nieponoszących kosztów emisji. Jednocześnie powinien być on powiązany z systemem ETS, uwzględniając emisje pośrednie i zapewniając jednocześnie utrzymanie darmowych alokacji dla branży do 2030 roku - komentował Xavier Guesnu, prezes Lafarge, w artykule na łamach WNP.PL Sankcje, choć wprowadzone późno, powinny odwrócić ten trend.- Cement białoruski produkowany jest na niekonkurencyjnych zasadach: bez ponoszenia kosztów polityki klimatycznej, w innych warunkach technicznych związanych z ochroną środowiska i dodatkową emisją CO2 wynikającą z transportu. Szkoda, że musiały się pojawić tak dramatyczne wydarzenia, jak agresja Rosji i Białorusi na Ukrainę, by Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu cementu z Białorusi. Czekamy na niezwłoczne wprowadzenie tych sankcji - podał Krzysztof Kieres, przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu.Na pytanie, w jaki sposób uniemożliwienie importu cementu z Białorusi wpłynie na polskie firmy, szef SPC odpowiada, że nie będzie to znaczący wpływ.- Jak to mówiłem już wcześniej na wielu wystąpieniach, krajowy przemysł jest w stanie zaspokoić potrzeby polskiego budownictwa, będziemy ciężko pracować i zrobimy wszystko, by dostarczać cement na polskie budowy. Nie możemy dopuścić w Polsce do absurdalnych sytuacji, kiedy z białoruskiego cementu powstawałyby polskie autostrady czy płot graniczny... - ocenia Krzysztof Kieres.Nie pozostaje bez znaczenia wpływ sankcji na działanie polskich spółek budowlanych. Utrudnione będą dostawy materiałów, które mogą doprowadzić do zaburzeń w realizacji niektórych inwestycji i wywierać dodatkową presję na wzrost cen materiałów na rynku polskim.– Ograniczenia będą dotyczyły importu kruszyw, cementu oraz wyrobów z drewna, aluminium i stali – podaje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i dodaje, że - poza importem cementu z Białorusi - mowa również o wzroście udziału w tym segmencie Ukrainy.