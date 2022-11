Nie tylko stopy procentowe. WIBOR największą barierą na rynku mieszkaniowym

Ostatnio dywagowano o zakresie poziomu stóp procentowych. Przeważały głosy o utrzymaniu stopy bazowej na tym samym poziomie lub niewielkim wzroście o 25 punktów bazowych. Czy decyzja Rady Polityki Pieniężnej o braku podwyżki ma znaczenie dla rynku mieszkaniowego?

Z rynku w głównej mierze zniknęli nabywcy, których zakupy mieszkaniowe uzależnione są od dostępności kredytów mieszkaniowych

Zgodnie z kwartalnymi wynikami z końca września sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w największych aglomeracjach kolejny raz była wyraźnie niższa (-30 proc. kw/kw).

- Łącznie na sześciu rynkach deweloperzy sprzedali 6,6 tys. mieszkań, czyli nawet nieco mniej niż w II kwartale 2020, kiedy pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie biur sprzedaży - zaznacza Aleksandra Gawrońska, dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego JLL. - Z rynku w głównej mierze zniknęli nabywcy, których zakupy mieszkaniowe uzależnione są od dostępności kredytów mieszkaniowych. To właśnie w okresie od lipca do września mogliśmy w pełni obserwować efekt wcześniejszych dynamicznych podwyżek stóp procentowych oraz wprowadzenia z początkiem kwietnia zmian liczenia zdolności kredytowej. Także liczby udzielonych kredytów hipotecznych spadły w tym okresie do najniższych historycznie poziomów - dodaje Aleksandra Gawrońska.

Wskazuje przy tym, że dziś poza stopami procentowymi ważniejszy staje się poziom WIBOR-u, który pomimo tego, że stopy na dwa miesiące stanęły w miejscu, cały czas rósł i jest obecnie na poziomie ok. 7,6-7,8 proc. w zależności, czy mówimy o stawkach 3M, czy 6M. Taki poziom stawek WIBOR jest zdecydowanie powyżej wysokości stóp procentowych.

Obecne stawki WIBOR stanowią barierę, jakiej od dawna nie obserwowaliśmy na rynku mieszkaniowym

- Najprawdopodobniej w stawkach WIBOR zawarte są już podwyżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w najbliższych kilku miesiącach. W sytuacji, kiedy rynek był w równowadze, stawki WIBOR kształtowały się bardzo podobnie, jak stopy procentowe lub były nieco wyższe - podkreśla Aleksandra Gawrońska. - Obecne stawki WIBOR stanowią barierę, jakiej od dawna nie obserwowaliśmy na rynku mieszkaniowym. Oznacza to, że zarówno Ci, którzy kredyt już mają, muszą liczyć się z wysoką ratą, a dla tych, którzy dopiero mieli w planach zakup mieszkania, dostępność kredytów jest znikoma. Oprócz WIBOR-u bardzo duże znaczenie ma sposób wyliczania zdolności kredytowej. Niestety, zgodnie z ostatnim oświadczeniem KNF najprawdopodobniej w tym zakresie niewiele się zmieni - zaznacza Gawrońska.

I wskazuje, że dla rynku mieszkaniowego oznacza to wyraźne spowolnienie i bardzo trudny 2023 rok. Zakupy będą dokonywane głównie przez nabywców posiadających gotówkę. Jednak ci mogą oczekiwać korekty cen w nadchodzących kwartałach.

