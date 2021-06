Nie wszystkie branże skorzystają na Polityce Przemysłowej Polski

Nowa strategia dla przemysłu w Polsce, napisana w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zakłada szczególną ścieżkę wsparcia dla kilkunastu wybranych sektorów wytwórczych. Do tak sformułowanego zbioru nie przynależy jednak wiele firm przemysłowych. Będą musiały liczyć same na siebie?

Skąd pieniądze?

Oczekiwania ministerstwa na start

– Proponujemy zinstytucjonalizowanie tych rozmów, które toczymy na okrągło: oni coś zgłaszają, my to przyjmujemy. Chcemy, by to było zobowiązanie rządu - że na przykład będziemy w długookresowej perspektywie wspierać działania proinnowacyjne z naciskiem na rozwiązania sektorowe. Jednocześnie będziemy oczekiwali od przemysłu, że zrealizuje priorytety, które wyznaczamy w dokumentach strategicznych. Tak jak na przykład zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, jak zwiększenie udziału rozwiązań cyfrowych... – wyjaśnia szczegóły „kontaktów” wiceminister rozwoju.Wicepremier Jarosław Gowin - niedawno pytany o koszty realizacji tej przemysłowej strategii - mówił, że „głęboko chce sięgnąć do kasy Ministerstwa Finansów”. Z drugiej jednak strony zapewniał, że owa polityka państwa „jest miksem rozwiązań prawnych, instrumentów finansowych i zmian na rynku pracy”.Jakie są zatem koszty układania przemysłu na nowo i utrzymania jego długoterminowej konkurencyjności?– Państwo powinno bezpośrednio inwestować tam, gdzie przemysł zainwestować nie może lub nie chce. Takim obszarem jest przede wszystkim infrastruktura społeczno-ekonomiczna – odpowiada prof. Tomanek. I dodaje: – Inwestycje powinny mieć charakter prywatny, pochodzić z przedsiębiorstw. Firmy te pieniądze albo mają, albo mogą mieć. Jednak żeby zacząć inwestować, muszą mieć poczucie stabilności działania.Stabilności oczekuje też strona rządowa - ze strony przedsiębiorców, którymi strategia ma się zaopiekować.Wpisane w dokument sektory będą musiały zorganizować wspólną reprezentację. W jakim celu? By ministerstwo „mogło prowadzić rozmowy na temat kontraktu branżowego z reprezentacją, która będzie wyrażać stanowisko całej branży, a nie tylko poszczególnych firm czy subbranż”.– Nie oczekujemy tworzenia samorządu gospodarczego czy przebudowy organizacji, które istnieją. Chcielibyśmy, by w tym zakresie, w którym branża rozmawia z rządem, różne organizacje (czasami wobec siebie konkurencyjne) potrafiły wypracować wspólne oczekiwania wobec rządu. Bardzo często spotykamy się bowiem z taką sytuacją, że w obszarze jakiejś branży są sprzeczne interesy i oczekuje się od rządu rozstrzygania tych interesów – wyjaśnia Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.