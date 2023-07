Niemcy przeciwni planom budowy portu w Świnoujściu. Nawet to ich nie przekonało

Niemcy są przeciwni naszym planom budowy portu w Świnoujściu. Pojawiają się obawy o przyrodę i turystykę. Argument o wyznaczeniu przez Polskę nowego toru podejściowego dla statków, Niemców nie przekonuje.

Polska strona podjęła decyzję o ominięciu niemieckich wód morskich i wyznaczeniu nowego toru podejściowego. Nic z tego. Niemieckie władze samorządowe oraz organizacje ekologiczne nie ustają w krytyce inwestycji.

Chodzi m.in. o tereny Natura 2000, które są chronione przez unijne prawo. Budowa w tym miejsca jest możliwa tylko wówczas, kiedy nie ma to wpływu na przyrodę. Niemieckie samorządy i organizacje boją się też o negatywne skutki inwestycji dla branży turystycznej na wyspie Uznam.

Reinhard Meyer, minister gospodarki landu Meklemburgia - Pomorze Przednie, latem 2022 roku groził stronie polskiej zablokowaniem transportu towarów ciężkich z tunelu pod Świną przez Uznam. Nie udało się.

Wiosną strona polska wytyczyła nowy tor podejściowy, omijający niemiecki wody.

„Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami w standardzie "green terminal". Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć także do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro” – informuje polskie Ministerstwo Infrastruktury.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl