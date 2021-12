Niepewność co do kosztów budowy mieszkań - deweloperzy zmianiają taktykę

Rośnie niepewność co do kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych, w związku z czym deweloperzy podnoszą ceny mieszkań w projektach wprowadzonych na rynek, często rozpoczynają też sprzedaż dopiero na zaawansowanym etapie budowy - wynika z analizy NBP.

Według danych Grupy Polskie Składy Budowlane, ceny materiałów budowlanych w okresie I-X 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosły średnio o 10,6 proc.

Przed rokiem, tj. w okresie I-IX 2020 r. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. wzrost cen materiałów budowlanych był znacznie niższy i sięgał 1,4 proc.

Trudna do przewidzenia skala wzrostu kosztów realizacji skłoniła deweloperów do zwiększenia rezerw w budżetach rozpoczynanych inwestycji, co wymusza bardziej ostrożne podejście do kształtowania polityki cenowej sprzedawanych lokali.

W opublikowanej w czwartek przez NBP "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.", zaznaczono, że w III kw. br. istotnie wzrosły koszty budowy mieszkań, zwłaszcza materiałów, ale też robocizny i ziemi. W połączeniu z niższą dostępnością oferty deweloperów skutkowało to dalszym wzrostem cen mieszkań na wszystkich lokalnych rynkach.

Wskazano, że trudna do przewidzenia skala wzrostu kosztów realizacji skłoniła deweloperów do zwiększenia rezerw w budżetach rozpoczynanych inwestycji, co wymusza bardziej ostrożne podejście do kształtowania polityki cenowej sprzedawanych lokali, tj. głównie podnoszenia cen mieszkań w projektach wprowadzonych na rynek. "W wyniku niepewności dotyczącej całkowitych kosztów realizacji projektów, część deweloperów do oferty sprzedaży wprowadza nowe mieszkania dopiero na zaawansowanym etapie budowy. Wzrost cen wykonawstwa projektów rodzi ryzyko nierentownych kontraktów zawartych wcześniej z niedoszacowanym budżetem, osłabienia kondycji inwestorów i ich wykonawców oraz narastania zatorów płatniczych" - podano.

Według danych GUS, w III kwartale 2021 r. rozpoczęto budowę 40 346 lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, co stanowiło spadek o 15 proc. wobec kwartału poprzedniego i o 5 proc. w odniesieniu do analogicznego kwartału 2020 r. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w analizowanym okresie, mimo że była niższa od rekordowo wysokich wskazań w kwartale poprzednim (47 552), należała do jednych z najwyższych spośród dotychczas zarejestrowanych przez GUS. Tendencję niewielkiego spadku produkcji mieszkań potwierdziły dane finansowe raportowane przez większych deweloperów, według których zmniejszyła się wartość projektów w trakcie realizacji o 4 proc. w odniesieniu do kwartału poprzedniego i o 10 proc. wobec III kwartału 2020 r.

Po spadkach w dwóch pierwszych kwartałach 2021 r., w III kwartale br. nieznacznie zwiększył się zapas mieszkań gotowych w budynkach oddanych do użytkowania (do ponad 5 proc. udziału w strukturze pasywów) pozostając nadal na bardzo niskim poziomie.

Trzeci kwartał z rzędu, pomimo niewielkiego wzrostu, średnia wartość banku ziemi raportowana przez większych deweloperów była nadal niemal o połowę niższa od wartości wykazanych w 2020 r. i kilkakrotnie niższa od wartości raportowanych w analizowanych latach 2007-2019. Jeden z najniższych zapasów terenów pod projekty w okresie silnego popytu na nowe mieszkania potwierdza problemy na rynku gruntów budowlanych i sprzyja wzrostowi ich cen - oceniono.

Liczba pozwoleń wydanych na budowę mieszkań na sprzedaż lub wynajem w III kwartale 2021 r. (48 108 mieszkań) obniżyła się w odniesieniu do trzech poprzednich, historycznie wysokich kwartałów, jednakże pozostała nadal jedną z wyższych spośród odnotowanych przed II kwartałem 2020 r., co przy odczuwalnych niedoborach gruntów może wskazywać na malejący potencjał deweloperów w zakresie uzupełniania oferty.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na sprzedaż lub wynajem w III kwartale br. (36 580) wrosła o 21 proc. w odniesieniu do kwartału poprzedniego i tym samym była niższa o 5 proc. rok do roku, co wskazuje na realizację inwestycji, mimo utrudnień po stronie wykonawstwa (opóźnienia w dostawach, brak wystarczającej siły roboczej). Liczba mieszkań oddanych do użytkowania jest efektem liczby lokali, których budowę rozpoczęto blisko dwa lata wcześniej. W znacznej większości mieszkania te zostały sprzedane na etapie produkcji i w analizowanym okresie nie miały większego wpływu na kształtowanie rynku podaży mieszkań.

