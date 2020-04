Niepewność na budowlanym zapleczu. Będzie znacznie trudniej

Rok 2019 był bardzo dobry dla producentów kruszyw i jeszcze do niedawna oczekiwali oni, że tegoroczne wyniki będą satysfakcjonujące. Choć ankietowani przez portal WNP.PL menedżerowie w obliczu pandemii koronawirusa nie tracą całego optymizmu, to wskazują jednocześnie warunki konieczne do tego, aby branża mogła przejść przez trudne czasy.

Chcielibyśmy w najbliższych, niepewnych latach, uniknąć sytuacji, która wystąpiła po 2011 r. Wówczas producenci zanotowali nie tylko duże spadki sprzedaży, ale również cen, co było mocnym uderzeniem w branżę - podkreślił Artur Widłak, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Trudno spodziewać się utrzymania trendu wzrostowego. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się gwałtownie, to wierzę jednak, że ten rok może skończyć się dobrze i spadek zapotrzebowania na kruszywa będzie niewielki, nieprzekraczający kilku procent - ocenił Krzysztof Filusz, prezes spółki Górażdże Kruszywa.

Kluczowa będzie rola państwa jako generatora koniunktury. W obecnej sytuacji, w której znajduje się branża i cała gospodarka, oczekujemy kontynuacji projektów, gdzie inwestorem jest państwo - zaznaczył Krzysztof Suchorz, dyrektor generalny linii produktowej kruszyw Lafarge w Polsce.

