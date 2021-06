Niezrealizowane przetargi kolejowe destabilizują firmy budowlane

Od lat drastycznie rośnie różnica między przewozami drogowymi a kolejowymi - na niekorzyść tych drugich. Jednym z powodów jest zbyt wolne tempo realizacji inwestycji mających zmodernizować kolej. Ten rok nie przyniesie istotnej poprawy, a dane po pięciu miesiącach wskazują na załamanie się planów inwestycyjnych PKP PLK - ocenia Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu TrackTec.

Powtórka z historii

Defensywa w kolejowych przetargach

Szansa czy hasło?

Jaka rzeczywistość?

- Dzięki temu firmy zaangażowane w realizację inwestycji kolejowych mają w rękach wysokiej rangi dokument, z konkretnie określonymi kwotami wydatków inwestora – dodaje Niemiec.To ważna podstawa do prowadzenia bieżącej działalności oraz podejmowania przedsięwzięć rozwojowych. Jednak w żadnym z dotychczasowych lat wydatki na inwestycje kolejowe nie zostały wykonane, a kolejne rządowe uchwały przesuwały „niewykonania" na lata kolejne. Stąd taka kumulacja wydatków do 2023 r.- PKP PLK zapewniała, że już nie powtórzy się sytuacja z przełomu perspektyw pierwszeji drugiej perspektywy finansowej. Niestety, nie znajduje to potwierdzenia w faktach – podkreśla Krzysztof Niemiec.Po wydatkach 7,8 mld zł PLK na inwestycje w 2015 r., rok później przyszło załamanie, zarządca infrastruktury skierował na rynek tylko 4,9 mld zł. W tym roku wydatki na inwestycje kolejowe zaplanowane są na poziomie 13,6 mld zł - i wszystko wskazuje, że sytuacja jednak się powtórzy...- Kwestia podstawowa, czyli ogłaszanie kolejnych przetargów jest wyjątkowo wrażliwa dla firm z branży – zaznacza wiceprezes Track Tec. - Co prawda PLK zapewnia, że w 2021 roku ogłosi przetargi o wartości ponad 17 mld zł, ale pierwszych pięć miesięcy w żaden sposób tego nie potwierdza.Niestety, firmy-producenci, związani z inwestycjami kolejowymi znajdują się permanentnie w takiej rzeczywistości. Chcąc budować swoją przyszłość, sprostać oczekiwaniom inwestora, realizować własne ekonomiczne interesy muszą się opierać na konkretnych wielkościach inwestycji. Tych konkretów brakuje.Mamy zdecydowanie korzystny czas na budowę potencjału krajowych firm z branży budowlanej, przekładającą się na możliwości ich rozwoju - także poprzez eksport wyrobów czy usług. Zbudowanie odpowiedniej „siły” przez branżę to inny ważny aspekt sprawy na okres po 2030 roku, kiedy zdecydowanie zmniejszy się unijne wsparcie dla projektów w ramach inwestycji infrastrukturalnych.- Począwszy od 2007 r., czyli od pierwszej unijnej perspektywy finansowej, na te projekty spadł istny deszcz pieniędzy z liczącego prawie 56 mld euro programu POIiŚ, a przecież dojdą kolejne pieniądze z perspektywy 2021-2027 - dodaje Krzysztof Niemiec. – Cały sektor budowy infrastruktury, w tym producenci wyrobów dla niej, powinien pozyskać znaczące atuty.Ale czy tak jest istotnie?Według wiceprezesa TracTec, od końca 2020 r. trwa poważne zahamowanie ogłaszania przetargów przez PKP PLK. Konsekwencją jest drastyczne, o kilkadziesiąt procent, zmniejszenie zamówień na wyroby dla infrastruktury kolejowej.- W efekcie krajowi producenci znów mają problemy... Trwająca sytuacja zmusza ich do zmniejszania zatrudnienia. To trudno zrozumiałe przez zwalnianych pracowników - w zestawieniu z przekazywanymi przez media sukcesami w inwestycjach i ogromnych pieniądzach na nie – mówi Niemiec.Jeżeli nie nastąpi szybki przełom w ogłaszaniu przetargów kolejowych, to i te tegoroczne17 mld zł w przetargach na inwestycje kolejowe pozostaną tylko liczbą bez pokrycia. Wielkością wprowadzającą w błąd firmy z branży, destabilizującą ich działalność, z pełnymi konsekwencjami nie tylko dla nich, ale i dla procesu budowania nowej, polskiej kolei.