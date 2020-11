NIK krytycznie o "Planach Inwestycji Budowlanych" w resorcie obrony narodowej

Państwo polskie corocznie przeznacza około półtora miliarda złotych na inwestycje wojskowe, ważne z punktu widzenia obronności kraju. Jednak proces ich planowania nie funkcjonuje najlepiej - ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Umożliwić skuteczny nadzór

Minister Obrony Narodowej po kontroli NIK zmienił decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Rozwiązania przedstawione w znowelizowanej decyzji, zdaniem MON, w znacznym stopniu uproszczą i zracjonalizują proces planowania oraz realizacji inwestycji, co w konsekwencji pozwoli na terminowe i kompletne wykorzystanie środków resortu obrony narodowej dedykowanych inwestycjom budowlanym.Istotnym problemem - wskazuje NIK - podczas realizacji zadań inwestycyjnych jest zbyt mała liczba inspektorów nadzoru inwestorskiego. W czasie kontroli 12 inwestorów wojskowych realizowało ogółem od 800 do 1000 zadań o wartości od 0,9 mln zł do 1,3 mld zł, które były objęte nadzorem inwestorskim przez średnio 200 inspektorów nadzoru.W skrajnych przypadkach na jednego inspektora nadzoru inwestorskiego przypadało w ciągu roku nawet 30 zadań. NIK zwraca uwagę, że w warunkach przeciążenia pracą nie są oni w stanie rzetelnie i terminowo dokonywać odbioru i rozliczania wykonanych zadań.Minister Obrony Narodowej nadał statuty jednostkom wojskowym podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, czym wypełnił obowiązek wynikający z przepisów prawa. NIK stwierdziła jednak, że były one niezgodne, w zakresie sprawowania zarządu nad nieruchomościami, między innymi z przepisami ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości oraz o gospodarce nieruchomościami.NIK w wyniku kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dwóch funkcjonariuszy publicznych.Związane to było z rozliczeniem zobowiązań finansowych budowy strzelnicy garnizonowej w Elblągu i wypłaceniem wykonawcy nienależnego wynagrodzenia za niewykonane roboty budowlane w wysokości 1648,4 tys. zł. Ponadto w grę wchodziły dodatkowe roboty budowlano-montażowe na dostosowanie strzelnicy do nowego programu strzelań i wypłacenie wykonawcy zadania nienależnego wynagrodzenia za roboty branży teletechnicznej w wysokości 859,3 tys. zł.W wyniku kontroli NIK sformułowała zalecenia. Wskazała, że zadania zgłaszane do ujęcia w PIB powinny być starannie przeanalizowane i zweryfikowane pod względem celowości. Konieczne jest też uproszczenie procesu planowania w resorcie.Plany - wskazuje NIK - powinny uwzględniać przede wszystkim potrzebę osiągnięcia przez Siły Zbrojne zakładanych wymagań operacyjnych, a także brać pod uwagę możliwości realizacyjne inwestorów wojskowych.NIK zaznacza, że istnieje potrzeba podjęcia skutecznych działań na rzecz przydzielania inspektorom nadzoru zadań w liczbie umożliwiającej ich prawidłową realizację, co umożliwi rzetelne i terminowe dokonywanie odbioru i rozliczanie wykonanych zadań. Uchroni to również inwestorów od ponoszenia kosztów, związanych między innymi z zamrożeniem wielomilionowych nakładów finansowych przez wydłużanie czasu realizacji zadań.