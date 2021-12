Nowa Biała: Po wielkim pożarze wsi trwa odbudowa. Dwie rodziny wróciły do domów

Pół roku po wielkim pożarze wsi Nowa Biała, dwie rodziny pogorzelców wprowadziły się do odbudowanych domów. Kolejne budynki czekają prace wykończeniowe; dwa nie są jeszcze przykryte, jeden jest na etapie parteru, a kolejny ma wykonane tylko fundamenty.

Podczas wielkiego pożaru Nowej Białej 19 czerwca ogień zniszczył lub częściowo uszkodził 25 domów, z czego do całkowitej rozbiórki zakwalifikowano 13 budynków mieszkalnych. Spaleniu w całości uległo także blisko 50 drewnianych zabudowań gospodarczych. Ogień szybko trawił drewnianą i zwartą zabudowę wsi.

Jak przekazała PAP sołtys wsi Nowa Biała Krystyna Węglarz, w większości odbudowywane domy są już na etapie wykończeniowym. Budynki posiadają już stolarkę okienną i drzwiową, a wnętrza są w dużej mierze otynkowane.

"Tynkowanie jest jeszcze świeże i wymaga czasu, żeby było gotowe do dalszych prac i urządzania wnętrz. Na razie w odbudowanych domach mieszkają dwie rodziny. Jedna wprowadziła się dwa miesiące temu, a kolejna na przełomie listopada i grudnia. Pozostali pogorzelcy mieszkają albo u swoich rodzin, albo w lokalach zastępczych" - powiedziała PAP sołtys wsi.

W pierwszej kolejności pogorzelcy przystąpili do odbudowy pomieszczeń gospodarczych, stajni dla zwierząt, stodół - tych budynków, które nie wymagały długotrwałej procedury.

"Nikt się nie skarżył na brak wypłat odszkodowań zarówno tych rządowych jak i z innych źródeł. Wszystko było rozliczane na bieżąco. Podobnie było z materiałami budowlanymi. Te były dostarczane na bieżąco - jeżeli w jeden dzień było złożone zamówienie, to w następny dzień była już dostawa" - relacjonowała Krystyna Węglarz.

Wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch powiedział PAP, że wszyscy pogorzelcy z Nowej Białej otrzymali środki finansowe, zgodnie z oszacowanymi stratami.

"Zarówno środki z pomocy rządowej, jak i pomoc pochodząca od miast i samorządów trafiły do pogorzelców. Wszystkie te środki musieliśmy rozliczyć do końca bieżącego roku i to zrobiliśmy" - zaznaczył wójt gminy Nowy Targ.

Po wielkim pożarze ruszyły akcje pomocy pogorzelcom. Ponad 5 mln zł zebrali wierni Archidiecezji Krakowskiej. Ze środków rządowych na pomoc poszkodowanym przekazano 2 mln 630 tys. zł. Pieniądze na odbudowę przekazały też samorządy, w tym m.in. miasto Kraków - 300 tys. zł , zarząd województwa podkarpackiego - 250 tys. zł oraz miasto Warszawa - 200 tys. zł.

Na wsparcie mieszkańców Nowej Białej także PKN Orlen przeznaczył pół miliona zł. Dary, w tym materiały budowlane czy stolarkę okienną, przekazało poszkodowanym wiele firm. Do poszkodowanych trafił też sprzęt rolniczy, który przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi.

