Nowa dzielnica Katowic ożyje w wielkim stylu

Nowy Wełnowiec będzie spektakularnym, wielofunkcyjnym i miastotwórczym projektem realizowanym w Katowicach. Koncepcja zakłada rewitalizację 25 ha, na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych Silesia. Mieszkania, akademiki, biura, hotel, gastronomia, kultura i nauka - to tylko część funkcji, które pojawią się w centrum stolicy Górnego Śląska.

- Aby poprawić jakość życia w mieście, trzeba zawsze działać tu i teraz, ale myśleć o przyszłości. W Katowicach oparte jest to na trzech filarach: nowoczesnej pracy, możliwości spędzania wolnego czasu oraz miejscach do zamieszkania - mówi Marcin Krupa, prezydent Krupa. - Jednym z elementów tworzenia dobrych miejsc do życia w Katowicach jest projekt Nowego Wełnowca, w którym nowoczesność przeplata się z ekologią. Myślę, że inwestycja, która będzie realizowana na brown fieldzie wytyczy nowe zasady projektowania i działalności deweloperskiej.



W 2016 roku do Piotra Uszoka, byłego prezydenta Katowic i obecnego prezesa zarządu spółki Eko-Bryza zwrócono się z propozycją poprowadzenia dużego projektu inwestycyjnego w północnej części stolicy Górnego Śląska. - Było to niezwykłe wyzwanie - przyznaje Piotr Uszok wspominając początki prac nad projektem.



Jak informuje, cała inwestycja jest podzielona na siedem etapów. Pierwsza faza obejmie obszar przy ul. Konduktorskiej, w pobliżu inwestycji GPP Business Park. - Jeśli wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, realny czas rozpoczęcia budowy to 2023/2024 - mówi Piotr Uszok.



Koncepcja Nowego Wełnowca autorstwa pracowni JEMS Architekci zakłada budowę nowej dzielnicy przyszłości, w której 56 proc. inwestycji zajmą tereny zielone. Projekt zakłada miks wielu funkcji, wśród których znajdą się, min. biura, hotele, akademiki i mieszkania, placówki edukacyjne, dom seniora, centrum konferencyjne oraz budynki użyteczności publicznej. Na całym obszarze projektu założono brak ruchu samochodów, podziemne dojazdy i parkingi. Jednym z głównych założeń projektu są nowoczesne rozwiązania ekologiczne i odpowiedź na zmiany klimatyczne.



- Trwałość, użyteczność, piękno, czyli wiktoriańska triada, była od wieków i jest nadal aktualna. Musimy działać odpowiedzialnie i przewidywać skutki naszych działań, a nie ograniczać się wyłącznie do pewnych reguł opisanych prawem - przypomina Marcin Sadowski, partner JEMS Architekci. - Planowanie miasta staje się konieczne jako odpowiedź na zjawiska przypadkowości. Chodzi o budowę efektywnej infrastruktury technicznej i struktury społecznej. W tym kontekście zagospodarowanie terenów poprzemysłowych jest koniecznością.

