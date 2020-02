Nowa era na budowie polskich dróg? Budowlańcy i GDDKiA mówią wspólnym głosem

Możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, rezygnacja z nieskutecznych kryteriów oceny ofert w przetargach czy plany stworzenia systemu certyfikacji generalnych wykonawców - to przykłady tematów, w których zarówno branża budowlana, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówią w ostatnim czasie wspólnym głosem. Daje to nadzieję, że deklarowana od wielu lat wola dialogu będzie prowadziła do konstruktywnych rozwiązań i rozwoju sektora budownictwa drogowego.

Przez wiele lat nie wykorzystywaliśmy szans na rozwój, które wiążą się z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Naszą ambicją powinien być stabilny i perspektywiczny rozwój - stwierdził Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Państwo, biznes i społeczeństwo stać intelektualnie na to, aby takie warunki do rozwoju stworzyć - nawet przy ograniczonych możliwościach finansowych - podkreślił Styliński.

Myślę, że możemy wspólnie wiele zdziałać z branżą budowlaną, jeśli nie będziemy stawać po dwóch stronach barykady - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.