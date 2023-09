Nowa gwiazda warszawskiego parkietu. Kurs akcji wzrósł o 564 proc.

Jak zarobić 564 proc. w ciągu sześciu miesięcy? Wystarczyło w połowie marca 2023 r. kupić akcje spółki Energoinstal z sektora budownictwa energetycznego. Teraz jednak akcji pozbywają się kluczowe osoby w firmie i to po cenie poniżej wartości.

Wiceprezes Energoinstalu Jarosław Więcek sprzedał część swoich akcji spółki i zszedł poniżej poziomu 5 proc. w akcjonariacie. Cena za akcję wyniosła 1 złoty. Podobnego kroku kilka tygodni wcześniej dokonał prezes Energoinstalu Michał Więcek.

Jeszcze na początku marca 2023 r. akcje spółki były wyceniane na poziomie 0,6 zł. Od końca czerwca walory spółki wyraźnie zaczęły rosnąć, w trakcie sesji 15 września za jedną akcję płacono 4,66 zł.

Energoinstal po ciężkim 2022 roku wychodzi na prostą. W pierwszym półroczu 2023 r. miał zysk netto w wys. 1,5 mln zł, wobec straty 6,2 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.

Energoinstal 15 września 2023 r. poinformował, że wiceprezes Jarosław Więcek sprzedał część swoich akcji spółki i zszedł poniżej poziomu 5 proc. w akcjonariacie.

Sprzedaży dokonano w dwóch transzach, w jednej było to 300 tys. akcji a w drugiej 100 tys. akcji. W obu przypadkach cena za jedną akcję wyniosła 1 złoty, czyli znacznie poniżej obecnego kursu. Transakcje zawarto poza systemem obrotu.

Podobnego kroku kilka tygodni wcześniej dokonał prezes Energoinstalu Michał Więcek, który w lipcu 2023 r. również zszedł poniżej progu 5 proc. akcji spółki.

Energoinstal nie ujawnił jeszcze, kto kupił akcje spółki po tak okazyjnej cenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że większościowym akcjonariuszem Energoinstalu jest spółka W.A.M., w której udziałowcami są Stanisław Więcek (przewodniczący rady nadzorczej Energoinstalu) oraz Michał Więcek (prezes Energoinstalu) oraz Jarosław Więcek (wiceprezes Energoinstalu). Energoinstal i W.A.M. mają siedziby w tym samym biurowcu w Katowicach.

Oznacza to, że sprzedaż akcji przez kluczowe osoby w firmie - prezesa i wiceprezesa - nie zmienia znacząco układu sił w spółce, gdyż rodzina Więcków wciąż kontroluje Energoinstal. Jeśli sprzedane akcje trafiły do spółki W.A.M., to oznaczać to będzie porządkowanie akcjonariatu, ale o tym dowiemy się dopiero po upublicznieniu informacji o nabywcy akcji.

Stratę zamieniono na zysk. Większość przychodów z rynków zagranicznych

Pojawia się zatem pytanie o niebywały wzrost notowań akcji Energoinstalu w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że jeszcze na początku marca 2023 r. akcje spółki były wyceniane na poziomie 0,6 zł. Od końca czerwca walory spółki wyraźnie zaczęły rosnąć, w trakcie sesji 15 września za jedną akcję płacono 4,66 zł. To wzrost o 564 proc. w ciągu sześciu miesięcy!

W tym czasie spółka nie upubliczniła żadnych znaczących informacji, które mogłyby aż tak rozbudzić wyobraźnię inwestorów. Fakt, firma poprawia wyniki. Przychody grupy Energoinstal ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. przekroczyły 57,7 mln zł i były o 36,1 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku 2022, kiedy były na poziomie 42,4 mln zł.

Planowane inwestycje w sektorze energetycznym mogą otworzyć przed Energoinstalem przestrzeń do nowych kontraktów i dalszej poprawy wyników. Firma liczy na udział w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Jednak, na co warto zwrócić uwagę, Energoinstal zarabia głównie poza granicami kraju. W strukturze przychodów, analogicznie jak w poprzednim okresie, dominują przychody z rynku zagranicznego, które były na poziomie 74,8 proc. (czyli 43,2 mln zł) wobec 25,2 proc. sprzedaży krajowej (czyli 14,5 mln zł). Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, Austrii oraz Holandii, które to stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.

Grupa zanotowała zysk z działalności operacyjnej w wys. 3,6 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego była strata na poziomie 4,8 mln zł.

W pierwszym półroczu 2023 r. Energoinstal miał zysk netto w wys. 1,5 mln zł, wobec straty 6,2 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.

Rok 2022 był trudniejszy. Nowych wyzwań nie brakuje

Energoinstal podkreśla, że jego dotychczasowa strategia bazowała na umacnianiu pozycji spółek zależnych tworzących poszczególne segmenty operacyjne , w tym w szczególności segment odpowiedzialny za wykonawstwo kotłów i elementów ciśnieniowych (spółka Enitec) i segment związany z pracami montażowo serwisowymi (spółka ZEC Energoservice w restrukturyzacji).

Głównymi czynnikami zewnętrznymi istotnymi dla grupy jest sytuacja na rynkach branżowych, na których działają spółki zależne, a tu nie brakuje wyzwań.

Pomimo, że w okresie pierwszego półrocza 2023 r. widoczna jest większa stabilizacja cen surowców, nie do końca możliwe jest przewidzenie wszystkich pojawiąjących się utrudnień w planowaniu kosztów realizacji warsztatowej oraz budów z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, odpływ tańszych pracowników z Ukrainy, konieczne kojenie wzrosty wynagrodzeń pracowniczych, spowodowane nie tylko inflacją, ale również otwierającymi się nowymi rykami zatrudniania (Norwegia) – szczególnie dla spawaczy i monterów – oferującymi zdecydowanie wyższe poziomy uposażenia .

Istotny dla grupy będzie również wpływ kształtowania się kursów walut, szczególnie kursu waluty euro.

Grupa podkreśla, że jej sytuacja finansowa w 2022 r. była zdecydowanie trudniejsza, a bezpośredni, jak i pośredni wpływ na to miały problemy związane z wybuchem pandemii Covid-19 oraz wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Spółka zaznacza, że należy mieć na uwadze możliwy brak zleceń w sektorze kotłów gazowych, spowodowaną ekstremalnie wysokimi cenami tego paliwa na giełdach towarowych energii, czyniącymi budowy takich jednostek ekonomicznie nieopłacalnymi.

