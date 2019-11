Nowa obwodnica gotowa. W 2019 roku mamy już 275 km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do użytku obwodnicę Myśliny (woj. opolskie) w ciągu drogi krajowej nr 46. Tym samym długość nowych tras szybkiego ruchu, które udostępniono w tym roku do użytku, wydłużyła się do ok. 275 km.

Trasę o długości ponad 3 km za 40,76 mln zł brutto konsorcjum firm Bitum, Drog-Bud z Częstochowy i Nowak-Mosty. Budżet zamawiającego wynosił 43,10 mln zł brutto.

To jedna z pięciu obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA na Opolszczyźnie.

W tym roku do użytku mogą jeszcze zostać oddane do użytku nowe drogi krajowe o długości ok. 173 km.

A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (odc. G) ok. 4,7 km

A1 Częstochowa Południe - Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

A1 Woźniki - Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu ok. 19,8 km

S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 14,6 km

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

S6/S11 część obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód ok. 5,5 km

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km

S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc ok. 12,2 km

S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

S17 granica województw lubelskiego i mazowieckiego - Skrudki ok. 20,2 km

S17 Skrudki - Kurów Zachód ok. 13,2 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty - Olsztyn Wschód ok. 9 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Południe - Olsztyn Jaroty ok. 4,9 km

S61 obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 ok. 2,2 km

DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km