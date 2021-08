Nowa trasa kolejowa z Wrocławia do granicy z Czechami

Ponad 60 km będzie liczył nowy odcinek kolejowy łączący Żarów, leżący na południowy zachód od Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny, która podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten fragment.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Bliżej do czeskiej Pragi

Budowa już w 2023 r.

Marcin Horała wskazał, że kolejowa inwestycja CPK będzie oznaczała korzyści dla pasażerów m.in. z Dolnego Śląska.- Skróci się czas przejazdu z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy - po wybudowaniu całej trasy - do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie - wymienił.Z kolei Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min.- Do Pragi dojedziemy z Wrocławia - po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów - w 2 godz. 30 min. Dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu - powiedział.Skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.- To spowoduje, że Polska będzie już w tej pierwszej lidze transportowej, a to jest istotne zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i z punktu widzenia takiej codziennej jakości życia Polaków - podkreślił Horała.Szef KPRM, poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk ocenił, że podpisana umowa to "bez wątpienia ważny krok do rozwijania infrastruktury na Dolnym Śląsku, ale szerzej oczywiście w kontekście całej Polski".Jak podało CPK, według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem.Program inwestycji kolejowych CPK na terenie województwa dolnośląskiego zakłada budowę ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 k istniejących. W zasięgu transportu kolejowego ma znaleźć się ok. 2,3 mln mieszkańców województwa.Program Kolejowy CPK zakłada budowę w całej Polsce łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.