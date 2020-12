Nowe autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice. Oto bilans 2020 roku

Choć mijający rok był daleki od 2019, rekordowego pod względem nowych dróg szybkiego ruchu oddanych do użytku, to przyniósł on jednak zakończenie wielu wyczekiwanych inwestycji. Finał części z nich przypadł na ostatnie dni 2020 r.

Zachodniopomorskie drogi

Mazowieckie drogi i autostrady

Małopolska obwodnica

Kujawsko-pomorska ekspresowa piątka

Dolnośląski odcinek S3

Dwie trzecie Południowej Obwodnicy Warszawy

Autostradą z łódzkiego w śląskie

W grudniu GDDKiA rozpoczęła też przekładanie ruchu samochodów z istniejącej DK1 na nową jezdnię budowanej autostrady A1. Chodzi o odcinki:

W maju oddano do użytku drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna (6,6 km) na Podlasiu, w ciągu drogi ekspresowej S61, będącej częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica.Od maja 2017 r. kontrakt za 75,08 mln zł brutto realizowała Polaqua.W czerwcu otwarto obwodnicę Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km), którą od lutego 2019 r. budowało PRD Nowogard za 13,3 mln zł brutto.W czerwcu udostępniono też trasę S3/A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica (3,5 km), której mocno zaawansowaną budowę opuścił w październiku 2019 r. upadający Energopol-Szczecin. Prowadził ją od września 2017 r. za 35,41 mln zł brutto. Realizację pozostałych prac rozdysponowano nowym wykonawcom.W listopadzie zakończyła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa w ciągu drogi ekspresowej S10 (6,4 km). Od września 2017 r. realizowało ją konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Strabag. Umowa opiewała na 57,22 mln zł brutto.W grudniu została oddana do ruchu również obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km), która miała być gotowa w połowie 2019 r.Przedsięwzięcie za 461 mln zł brutto realizował od listopada 2015 r. Energopol-Szczecin, który został wyrzucony z budowy w październiku minionego roku, gdy nie był już w stanie kontynuować prac z powodu trudnej sytuacji finansowej. Inwestycję ukończyli wykonawcy wybrani do realizacji mniejszych pakietów robót branżowych.W lipcu oddano do użytku dwa odcinki drogi ekspresowej S17, które pierwotnie planowano ukończyć w połowie minionego roku: węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km) oraz obwodnica Kołbieli (8,7 km).Za oba odcinki od stycznia 2016 r. odpowiadało konsorcjum spółek Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktów wynosiła kolejno ok. 370 mln zł brutto oraz ok. 225 mln zł brutto.Od sierpnia kierowcy mogą korzystać z dwóch odcinków autostrady A2: węzeł Lubelska - węzeł Konik (5,6 km) oraz węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km).Za ich realizację od lipca 2017 r. odpowiadała Polaqua, której kontrakty na te zadania wynosiły kolejno 200,2 mln zł brutto oraz 302,3 mln zł brutto.We wrześniu kierowcy pojechali pierwszy raz obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km). Za prace odpowiadało konsorcjum spółek z Polski (Banimex, Azi-Bud) i Węgier (Duna Aszfalt), które warty 102 mln zł brutto kontrakt na dokończenie budowy obwodnicy pozyskało w lipcu 2018 r.Pierwotnym wykonawcą od października 2017 r. było konsorcjum Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, które prace chciało wykonać za niespełna 80 mln zł brutto. Problemy finansowe Vistalu przełożyły się na duże opóźnienie robót i wyrzucenie z budowy.W październiku GDDKiA udostępniła do ruchu odcinek S5 Szubin Północ-Żnin Północ (19,3 km). To jeden z dwóch opóźnionych odcinków ekspresowej piątki, które mają zostać oddane do użytku w tym roku.Drugim, który ma być gotowy jeszcze przed końcem 2020 r., jest Bydgoszcz Opławiec-Bydgoszcz Błonia (13,5 km). Pierwotnie oba miały być gotowe w 2019 r.Pierwszą inwestycję za ok. 369 mln zł brutto od października 2015 r. realizuje konsorcjum spółek Intercor i Trakcja PRKiI. Ci sami wykonawcy prowadzą też od października 2015 r. prace na drugim odcinku, a wartość kontraktu to ok. 352 mln zł brutto.W listopadzie GDDKiA udostępniła ruch na 6-kilometrowym odcinku pierwszej jezdni S3 Polkowice Południe-Lubin Północ. Pierwotnie cały ten odcinek miał być gotowy już w 2018 r., ale z inwestycją nie poradziło sobie włoskie Salini.Po rozstaniu z tą firmą przetarg na dokończenie prac wygrało konsorcjum spółek Mota-Engil Central Europe, Masfalt oraz Drogomex. Jej zlecenie opiewa na ok. 228 mln zł brutto, a roboty budowlane na całym 14-kilometrowym odcinku mają zakończyć się w drugim kwartale 2021 r.W grudniu GDDKiA udostępniła kierowcom też dwa z trzech odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy - te oznaczone literami B i C.Odcinek B wybudowało konsorcjum Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Umowa na ten odcinek opiewała na 757,64 mln zł brutto. Ma on 6,4 km i biegnie od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński, a także obejmuje nowy most przez Wisłę.Odcinek C (7,4 km) - od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska z estakadą nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym - wybudował Warbud, którego kontrakt opiewał na 561,66 mln zł brutto.Do przyszłego roku trzeba poczekać na zakończenie realizacji odcinka A (4,6 km) od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa z tunelem pod Ursynowem. Realizuje go włoskie Astaldi, którego kontrakt opiewa na 1,22 mld zł brutto.W grudniu został otwarty jeszcze węzeł Lubelska (3,5 km), który łączy Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. Jego wykonawcą jest Porr, a wartość prac to ok. 190 mln zł brutto.Ponadto wykonawca odcinka S7 Tarczyn-Grójec (Mota-Engil Central Europe) udostępnił w grudniu ciąg główny trasy na zasadach czasowej organizacji ruchu (blisko 8 km). Ten kontrakt jest warty ponad 203 mln zł brutto.- A Tuszyn - Piotrków Tryb. (12 z 15,9 km), Budimex-Strabag (478,87 mln zł brutto);- C Kamieńsk - Radomsko (16,7 km), Strabag-Budimex (573,1 mln zł brutto);- D Radomsko - gr. woj. łódzkiego/śląskiego (7 km), Intercor (338,2 mln zł brutto);- E granica województw łódzkiego/śląskiego - Częstochowa Północ (16,9 km), Polaqua (596 mln zł brutto).GDDKiA planuje, aby na tych odcinkach A1 ruch do 2020 r. był udostępniony na jednej jezdni w układzie 2+2.