Nowe drogi szybkiego ruchu. Te mapy pokazują, co nas czeka

Łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczyła już 4200 km, z czego autostrady mają długość blisko 1709 km, a drogi ekspresowe ponad 2494 km - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W realizacji jest kolejne blisko 140 km autostrad i ok. 973 km dróg ekspresowych.

Po studium czas na koncepcję

- Tradycyjne Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) mamy opracowane dla 11 odcinków dróg ekspresowych z PBDK o łącznej długości blisko 240 km, stanowiących ciągi przyszłej S10 od Stargardu do Piły, S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego oraz S74 od Sulejowa do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego - wyliczono.Dodano, że w trakcie opracowywania jest STEŚ dla 16 odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości ponad 550 km, głównie S11 od Szczecinka do Kępna oraz od końca obwodnicy Olesna do włączenia do A1 na wysokości Piekar Śląskich, dla S10 od Piły do Pawłówka, a także dla S74 od Opatowa do Niska.- Z kolei STEŚ-R mamy opracowane dla S19 Boćki - Malewice, a w trakcie opracowania jest dla 15 zadań o łącznej długości ponad 570 km, m.in. dla S10 Toruń - Bydgoszcz, S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do początku obwodnicy Puław, S19 w obrębie województwa mazowieckiego czy S16 od Mrągowa do Ełku - podała GDDKiA.- W przypadku inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w trakcie wykonania jest STEŚ dla pięciu obwodnic o łącznej długości ponad 75 km, a w trakcie przetargu jest opracowanie STEŚ dla obwodnicy Olsztyna i Dywit o długości ok. 20 km oraz STEŚ-R dla 24 innych obwodnic o łącznej długości ponad 190 km. Ponadto w trakcie opracowania jest już STEŚ-R dla 14 obwodnic o łącznej długości 110 km - dodała.Jak wskazała GDDKiA, dla inwestycji, które miały opracowany wcześniej STEŚ, wykonywany jest kolejny etap przygotowania inwestycji, czyli opracowanie Koncepcji programowej (KP).- Dotyczy to 40 zadań o łącznej długości ponad 670 km, a wśród nich mamy m.in. A2 od Siedlec do granicy państwa, S12 i S17 od Piask do granicy państwa w Dorohusku i Hrebennem (poza dwoma odcinkami na wysokości Łopiennika i Zamościa), S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa oraz od Babicy pod Rzeszowem do Barwinka na granicy państwa, a także S74 w granicach województwa świętokrzyskiego (zarówno w limicie jak i poza limitem PBDK) - podała GDDKiA.- KP opracowano już dla 12 zadań o łącznej długości ponad 140 km, w tym dla S6 od Słupska do Bożepola Wielkiego, S7 od Czosnowa do Kiełpina, S11 Bobolice - Szczecinek czy też S16 od Olsztyna do Biskupca. Z Programu budowy 100 obwodnic taką dokumentację ma już obwodnica Gostynina na DK12, a dla pięciu kolejnych jest właśnie opracowywana: Sztabina, Suchowoli - obie na DK8, Tarnowa na DK73, Gryfina na DK31, Szczecinka na DK20, a dla obwodnicy Sanoka na DK28 trwa przetarg na wykonawcę KP - dodała.Na zlecenie GDDKiA opracowywane są również projekty budowlane dla dziewięciu inwestycji, większych i mniejszych, które będą realizowane w systemie tradycyjnym.Dotyczy to S6 od końca obwodnicy Koszalina do początku obwodnicy Słupska, obwodnicy Zatora, obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca (wszystkie na DK28) czy też obwodnicy Zabierzowa na DK79.- Projekt budowlany opracowywany jest również dla 8-kilometrowego fragmentu obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Jest to efektem odmiennych warunków geologicznych, jakie stwierdzono na miejscu budowy przy pierwszym podejściu do realizacji drogi ekspresowej S6. W efekcie ten fragment wyłączono z realizacji i przystąpiono do opracowania nowego projektu – wskazała GDDKiA.- Dla dwóch obwodnic z Programu 100 obwodnic opracowywany jest projekt budowlany: Wadowic na DK28 i Dzwoli na DK74, a dla kolejnych czterech prowadzimy przetargi na wyłonienie wykonawców projektu budowalnego: Szczekocin i Goleniowy, Kroczyc i Pradeł na DK78 oraz Kołbaskowa na DK13 - dodała.Podsumowując GDDKiA podkreśliła, że na wczesnym etapie przygotowania z Programu budowy 100 obwodnic jest kolejne 26 zadań o łącznej długości ponad 260 km.