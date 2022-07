Nowe inwestycje, stare błędy. Realizacja kontraktów kolejowych jest zagrożona

Realizacja kontraktów kolejowych jest dziś wyjątkowo trudna. To skutek wzrostu cen, wojny na Ukrainie, braku waloryzacji kontraktów kolejowych. - Przed i zaraz po Euro 2012 na potęgę budowano, a raczej starano się budować, drogi i kolej, czemu sprzyjał świeży napływ środków z Unii Europejskiej. Niestety ofensywa ta udała się średnio – ocenia Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, odnosząc się do inwestycji infrastrukturalnych. Jak podkreśla, nierozstrzygnięta wciąż kwestia waloryzacji kontraktów kolejowych jest dziś palącym problemem.

W latach 2008-2012 świat zmagał się z kryzysem finansowym - obecnie dotyka nas zaś kryzys związany z wojną na Ukrainie. Ich efekt to nie tylko potężny odpływ kadr z całego sektora, ale także skokowy wzrost cen materiałów budowlanych.

Schodzenie z palcu budowy i zrywanie kontraktów przez wykonawców lub inwestora w dobie finansowego kryzysu było na porządku dziennym, co wiązało się z ignorowaniem przez zamawiających możliwością wzrostu cen zaraz po zawarciu umowy – wskazuje Dawid Piekarz.

Mimo, że Ministerstwo Infrastruktury porozumiało się z przedstawicielami firm budowlanych w sprawie dopuszczenia 10-procentowej waloryzacji rządowych kontraktów, umowy nie są realizowane lub wręcz z dnia na dzień wypowiadane, a producenci nie są w stanie zagwarantować ciągłości dostaw.

Boom w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce obserwowaliśmy w latach poprzedzających piłkarskie mistrzostwa kontynentu Euro 2012, a także zaraz po tej imprezie – przypomina Instytutu Staszica.

- Wtedy paradoks stanowiło to, że głosem rozsądku był poseł ówczesnej opozycji Andrzej Adamczyk. Dzisiaj jako minister infrastruktury zasiadł on do stołu z wykonawcami inwestycji drogowych i osiągnął porozumienie co do waloryzacji kontraktów. Wciąż jednak nierozstrzygnięta pozostaje kwestia waloryzacji kontraktów kolejowych – komentuje Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Waloryzacja kontraktów

W opinii ekspertów większym problemem pozostaje jednak strukturalny brak materiałów. Umowy ramowe na dostawy nie są realizowane, a producenci nie są w stanie zagwarantować ciągłości dostaw. W takiej sytuacji nie ma możliwości, aby kontrakty kolejowe, zwłaszcza zawarte na krótko przed wojną na Ukrainie, ukończono według terminów złożonych ofert.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych teoretycznie sprzyja rozwiązywaniu tych problemów. Zakłada m.in. większe zrównoważenie pozycji stron umów w sektorze budownictwa i infrastruktury.

- W efekcie wystąpienie nieprzewidywalnych zmian okoliczności po zawarciu umowy, jak wzrost cen materiałów i kosztów wykonania robót w wyniku wojny w Ukrainie, mogą być potraktowane jako nieprzewidywalna zmiana okoliczności, uzasadniająca modyfikację zawartych kontraktów na podstawie przepisów PZP – zwraca uwagę wiceprezes Instytutu Staszica. – Niestety praktyka nie nadąża wciąż za prawem i w efekcie liczba ugód między zamawiającymi publicznymi a wykonawcami jest - w porównaniu do liczby sporów - bardzo niska, co powinno skłaniać do identyfikacji prawnych i pozaprawnych barier zwiększenia udziału ugodowego (polubownego) rozstrzygania sporów z perspektywy zamawiających publicznych.

Jak zaznacza, problem wzrostu cen materiałów i surowców, wywołany pandemią COVID-19, branża sygnalizowała już w zeszłym roku, wtedy można było jednak zakładać przejściowe trudności, a w dalszej perspektywie - odbicie rynku i powrót do pracy w pełnym zakresie.

Po inwazji na Ukrainę sytuacja jest jeszcze gorsza, a wzrost cen spotęgował się na niespotykaną wcześniej skalę. Problemem są bowiem nie tylko rosnące - bywa - o 100 proc. z tygodnia na tydzień ceny, ale także dostępność samych materiałów.

Wzrost cen energii i materiałów

Z analiz IS wynika, że obecnie do czynienia mamy z sytuacją, w której umowy nie są realizowane lub wręcz z dnia na dzień wypowiadane, a producenci nie są w stanie zagwarantować ciągłości dostaw. Ważność nowych, coraz to droższych ofert najczęściej nie przekracza dwóch dni.

- Sytuacja jest wyjątkowa i można zakładać pewną stabilizację. Nie ma co jednak liczyć, że ceny wrócą do poziomu sprzed wojny, kiedy 30 proc. materiałów stalowych na polskim rynku pochodziło z rynków objętych działaniami wojennymi – zauważa Dawid Piekarz.

Jak dodaje, wzrost cen paliw również nastąpił skokowo i niespodziewanie.

- Cena paliwa jest składową wszystkich istotnych pozycji kosztowych w inwestycjach. Wystarczy zobaczyć, ile paliwa potrzebuje sprzęt na budowach czy transport materiałów i kruszyw. Inwestycje liniowe to również konieczność przemieszczania się pracowników, przerzucania maszyn z odcinka na odcinek. Dlatego obecnie realizacja kontraktów kolejowych, szczególnie zawartych na krótko przed wojną na Ukrainie, jest bardzo trudna i branża nie ma możliwości ukończenia ich w zakładanych kosztach i terminach – uzasadnia.

I dodaje, że warto, aby zamawiający spojrzeli na rynek przez pryzmat gospodarki na poły wojennej.

- Można i należy uznać, iż sytuacja wojny tuż za naszą granicą i potężnie wpływającej na nasza gospodarkę to realna „siła wyższa”, okoliczności, których nikt nie był w stanie przewidzieć - proponuje wiceprezes Instytutu Staszica.

Jego zdaniem wszystko to powinno otwierać ścieżkę do aneksowania umów w kwestii wysokości wynagrodzenia, terminów ukończenia inwestycji, ale również odstąpienia od naliczania kar umownych - zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonawcy nie mają żadnego wpływu np. na zerwanie łańcuchów dostaw czy galopujących cen materiałów i usług. Zwłaszcza, że z taką intencją była przeprowadzana nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych.

- Być może dziś nie da się już uniknąć zrywania kontraktów, ale od dobrej współpracy zamawiających z wykonawcami zależy, jak szeroki będzie zasięg i tego zjawiska. Zamawiający dysponuje wszystkimi narzędziami prawnymi, aby do tego nie dopuścić i jak najszybciej rozpocząć dialog z wykonawcami - uważa Dawid Piekarz.

I zwraca uwagę, że czas niestety działa tu na niekorzyść realizacji i stąd konieczna jest zarówno szybka, jak i systemowa reakcja.

- Trzeba też brać pod uwagę, że część kontraktów, rozstrzygniętych przed 24 lutego, po prostu nie zostanie podpisana, ponieważ nie jest możliwa ich realizacja w ramach złożonych ofert. Dlatego warto niezwłocznie wypracować szybkie ścieżki realnej waloryzacji, bez długotrwałych rozstrzygnięć sądowych – postuluje Dawid Piekarz. - Skutek braku działań państwowego zamawiającego znamy już z doświadczenia sprzed dekady. Pytanie, czy wyciągnięto z nich odpowiednie wnioski?.

