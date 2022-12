Nowe partnerstwa Grupy VELUX na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Grupa VELUX podpisała trzy nowe umowy partnerskie – z firmą BayWa r.e., jednym z największych międzynarodowych dostawców instalacji fotowoltaicznych oraz firmami Hydro i Novelis, które są dostawcami aluminium niskoemisyjnego i z recyklingu.

Dzięki zastosowaniu takiego aluminium emisja CO2na kilogram aluminium wykorzystanego do produkcji elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet i oblachowania okien VELUX zostanie znacznie ograniczona.

Z kolei współpraca z firmą BayWa r.e. zakłada budowę dwóch farm solarnych w Hiszpanii, które będą generowały 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie.

Działania te są częścią zobowiązania Grupy VELUX do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2.



Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium.

Cel ten obejmuje cały łańcuch wartości aluminium w Grupie VELUX i opiera się na średniej pochodzącej ze wszystkich komponentów aluminiowych, które będą dostarczane od Hydro do firmy VELUX. Aby go osiągnąć, do produkcji aluminiowych produktów, będą wykorzystywane komponenty pochodzące z niskoemisyjnych serii produktów, które wytwarzane są przy użyciu odnawialnych źródeł energii oraz najnowocześniejszej technologii elektrolizy.

Firma VELUX ocenia, że w najbliższych miesiącach to partnerstwo pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 15 000 - 20 000 ton.

- Budownictwo odpowiada za 35 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego to, jakich technologii używamy do budowy naszych domów ma kluczowe znaczenie. Niezwykle ważne jest, aby materiały, z których są wykonane, były bardziej zrównoważone - podkreśla Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych VELUX Polska.

Partnerstwo z Novelis, to aluminium z recyklingu

Natomiast umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis. Aluminium wykorzystane do produkcji oblachowania okien dachowych VELUX będzie w 70 proc. pochodziło z recyklingu, co stanowi wzrost o około 30 proc. w stosunku do tego, co obecnie Novelis dostarcza do firmy VELUX.

Recykling aluminium wymaga jedynie 5 proc. energii i powoduje do 95 proc. mniejszą emisję dwutlenku węgla niż produkcja aluminium pierwotnego.

Farmy solarne, to innowacyjne rozwiązanie dla hiszpańskich rolników

Trzecim ważnym partnerstwem, które ma pomóc Grupie VELUX zrealizować jej strategiczne cele związane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej jest umowa z firmą BayWa r.e. - światowym deweloperem energii odnawialnej.

Umowa na zakup energii elektrycznej typu PPA (ang. - The Power Purchase Agreements – PPA) zakłada budowę dwóch nowych farm solarnych w południowej Hiszpanii - jedna w pobliżu Sewilli, druga niedaleko Granady w Alhendin. Na farmie solarnej w Alhendín firma BayWa r.e. po raz pierwszy w Hiszpanii zainstaluje innowacyjną technologię fotowoltaiki rolniczej Agri-PV, która umożliwia uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi oraz pozwala rolnikom na ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Podłączone do sieci w 2023 i 2024 roku dwie elektrownie solarne będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich domów. 80 proc. całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie pochodziło z umów PPA zawartych z firmą VELUX. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy Grupy VELUX o ok. 40 000 ton CO2 pochodzących z europejskich operacji i działań firmy w skali roku.

- W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX zobowiązaliśmy się do walki z kryzysem klimatycznym. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest 100 proc. redukcja naszych emisji z działalności operacyjnej do 2030 roku - komentuje Adam Ambrozik.

