Nowe Prawo zamówień publicznych już może pomóc w walce z koronawirusem

Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie sfery życia, nie oszczędzając uczestników rynku zamówień publicznych. W opinii prawników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka przygotowanej dla portalu WNP.PL w tej sytuacji już teraz pomogłoby wykorzystanie wybranych rozwiązań z nowego Prawa zamówień publicznych, którego wejście w życie zaplanowano od 2021 r.

Można też rozważyć - w opinii Kuźmy i Hartunga - jednoznaczne przesądzenie, że Krajowa Izba Odwoławcza byłaby kompetentna do rozstrzygania zgodności z przepisami ustawy wprowadzanych zmian do umów.- Już dzisiaj przepisy dotyczące zmian umów w sprawie zamówień publicznych stanowią część regulacji prawa zamówień publicznych i stanowią istotny element, z którym na co dzień borykają się uczestnicy rynku. Być może nowa sytuacja, z którą musimy się zmierzyć, jest właściwym momentem na tego typu rozwiązanie. Oczywiście wymagałoby to równocześnie wzmocnienia samej Izby, bo można się spodziewać, że liczba spraw w tym zakresie byłaby liczna - dowodzą prawnicy DZP.Ich kolejną propozycją jest zobowiązanie zamawiających do wprowadzania zmian do umowy, jeśli z takim postulatem wystąpiłby wykonawca.- Oczywiście, tego typu zmiany mogłyby wynikać wyłącznie ze skutków COVID-19, które to skutki dla realizacji umowy musiałby przedstawić wykonawca; być może na bazie zewnętrznej ekspertyzy - wskazali.- Równocześnie jednak zamawiający byłby uprawniony do wystąpienia do sądu w sytuacji, gdyby zakres zmiany lub nawet zmianę jako taką kwestionował. To sąd podejmowałby w tym przypadku ostateczną decyzję. W przypadku, gdyby uznał, że zmiana umowy wykracza poza to, co dopuszczalne, podlegałaby ona unieważnieniu tak, jak dzieje się to dzisiaj na podstawie art. 144 ust. 2 PZP - podsumowali.