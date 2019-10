Nowe Prawo zamówień publicznych już z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma m.in. wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć zainteresowanie polskich firm udziałem w przetargach publicznych.

Poza tym przewidziano mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów, pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową. "Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy" - podkreślało MPiT.Zdaniem autorów ustawy obniżenie opłat sądowych od skarg w drugiej instancji zapewni małym i średnim przedsiębiorcom większą dostępność korzystania ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawa zakłada też wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie.Jak zaznaczyła w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz, nowe Prawo zamówień publicznych odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. "Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną" - zwracała uwagę szefowa MPiT.PZP, jak podkreśla MPiT, ma zmienić obecną sytuację, w której system zamówień to swoisty "klub dla wybranych". Ma też sprawić, by system ten stał się bardziej konkurencyjny. Według resortu średnia liczba ofert składanych w przetargach systematycznie spada - w 2018 r. wynosiła 2,19, gdy w 2017 r. było to 2,38, w roku 2016 - 2,87, a w 2015 - 2,90."Tymczasem w systemie zamówień co roku państwo wydaje ogromne kwoty. Mówimy o ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld w 2018 r. Chcemy, aby te pieniądze - zamiast, jak dotychczas, trafiać do wąskiego grona beneficjentów - służyły wzmocnieniu polskich firm. Aby zwiększały innowacyjność naszej gospodarki i pomagały nam osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - podkreślała minister Emilewicz podczas prac nad ustawą.Sejm opowiedział się za nowym Prawem zamówień publicznych 11 września br., a 24 września, Senat nie zgłosił do niej poprawek.Prezydent Andrzej Duda podpisał także Przepisy wprowadzające ustawę PZP, zgodnie z którymi nowe Prawo zamówień publicznych ma wejść w życie w 1 stycznia 2021 r.