Noworoczny rajd Polimeksu Mostostalu na giełdzie

Akcje Polimeksu Mostostalu rosną dziś (4 stycznia) o 20 proc., osiągając wycenę 4,47 zł. Tydzień temu o tej porze kosztowały 2,24 zł. Wzrost sięga więc prawie 100 proc. Sytuacja zmienia się dynamicznie.

Uwiarygodnienie strategii Polimeksu Mostostalu

Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego wobec banków umożliwiła zawarcie nowych umów linii gwarancyjnych z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Pekao, na mocy których spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny w kwocie 127 mln zł. Gwarancje wystawiane w ramach tych linii mają finansować nowe projekty spółki oraz wybranych podmiotów zależnych.- Zakończenie historycznych problemów Polimeksu Mostostalu pozwoli nam na skupieniu się głównie na swojej działalności i budowaniu wartości spółki. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Częścią naszej strategii jest efektywne wykorzystanie pełnego potencjału spółek należących do grupy kapitałowej i przygotowanie możliwie szerokiej i elastycznej oferty. Nasza zdywersyfikowana oferta ma być dostosowana przede wszystkim do potrzeb rynku, ponieważ dziś to klient wymusza na dostawcach nie tylko najwyższą jakość oferowanych usług, ale także umiejętność ich dostosowania do jego indywidualnych potrzeb. Polimex Mostostal to firma budowlana z polskim kapitałem, który posiada doświadczoną i kompetentną kadrę kierowniczą, i jako jedna z nielicznych, jest w stanie dostarczyć tego typu usługi - podsumował Krzysztof Figat, prezes Polimeksu Mostostalu.- Zarówno istniejące umowy finansowania (w ubiegły poniedziałek zmienione i ujednolicone), jak i nowo zawarte umowy linii gwarancyjnych liberalizują dotychczasowe zasady wypłat dywidendy przez spółkę. Począwszy od II półrocza 2024 r. możliwa będzie częściowa dystrybucja zysków wypracowywanych przez spółkę poprzez wypłaty dywidendy bez konieczności uzyskiwania na takie płatności odrębnych zgód instytucji finansujących. Będziemy wspólnie z naszymi partnerami finansowymi pracować nad dalszym uelastycznieniem ograniczeń dotyczących dywidendy - dodał Maciej Korniluk, wiceprezes Polimeksu Mostostalu.Jego zdaniem terminowa realizacja zobowiązań, a przede wszystkim pozytywne wyniki finansowe i zdrowy portfel zamówień to mocne uwiarygodnienie strategii realizowanej przez spółkę.Historyczne maksimum kursu akcji PXM odnotowano 23 kwietnia 2007. Wynosiło ono 640 zł.