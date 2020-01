Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jednak zanotuje kolejny poślizg

Nowy blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III nie zostanie jednak przekazany do eksploatacji w umownym terminie, czyli do piątku 31 stycznia 2020 r. Opóźnienie wartej ok. 6 mld zł inwestycji ma być jednak niewielkie.

W czwartek (30 stycznia) Tauron poinformował, że generalny wykonawca inwestycji blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r.

Tauron podał również, że biorąc pod uwagę otrzymaną od wykonawcy informację przeprowadzono wewnętrzną analizę wykonalności harmonogramu budowy bloku.

Uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego bloku oceniono, że oddanie jednostki do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r.