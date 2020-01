Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III na finiszu. To nie koniec wielkich otwarć

Do piątku 31 stycznia powinien zostać przekazany do eksploatacji nowy blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Łączna wartość tego przedsięwzięcia to ok. 6 mld zł. W 2020 r. do użytku powinny zostać oddane jeszcze trzy inne duże bloki energetyczne, a to wciąż nie koniec inwestycji w polskiej energetyce konwencjonalnej.

Pierwotnie planowano, że nowy blok w Jaworznie zostanie oddany do użytku w listopadzie 2019 r., ale zakres zadania i termin realizacji uległy zmianie.

W 2020 r. do użytku powinny zostać oddane też nowe bloki energetyczne w Elektrowni Turów (496 MW) oraz elektrociepłowniach Stalowa Wola (449 MW) i Żerań (497 MW).

Jednocześnie rusza budowa nowych jednostek w Elektrowni Dolna Odra, a w toku są kontrakty w Ostrołęce, Puławach i Radlinie. W artykule przypominamy też najważniejsze ukończone, planowane i zaniechane inwestycje ostatnich lat w energetyce konwencjonalnej.