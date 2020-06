Nowy dworzec kolejowy w Oświęcimiu oddany do użytku

Pasażerowie od środy mogą korzystać z nowego dworca kolejowego w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Nowoczesny obiekt został zbudowany przez PKP SA kosztem 16,5 mln zł w miejscu, które zajmował stary dworzec.

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, obecny na uroczystości otwarcia dworca, jest to budynek "na wskroś nowoczesny, odpowiadający wszystkim potrzebom i korzystający ze zdobyczy XXI wieku", który będzie wizytówką polskich kolei wobec milionów turystów z całego świata, odwiedzających Oświęcim z racji szczególnego charakteru tego miasta.

"To wielki dzień dla Oświęcimia i kolejarzy, bo udało się zrealizować projekt, o którym od lat wielu marzyło" - dodał Adamczyk i zaznaczył: "To też kolejna inwestycja potwierdzająca, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie skupia się na obietnicach, ale skupia się na tym, żeby złożone deklaracje realizować".



Komfortowy, nowoczesny, dostępny, proekologiczny🌳 i nawiązujący do historii miejsca👍

Dworzec kolejowy🚉 w #Oświęcim.iu, bo o nim mowa, został dziś otwarty dla podróżnych.

"Ten budynek skupia w sobie wszystko to, co nowoczesne a jednocześnie nawiązuje do tradycji" - ocenił Mamiński wskazując, że na elewację nowej stacji została przeniesiona historyczna szklano-kamienna mozaika autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego pochodząca z lat 1964-1965, która dawniej zdobiła hol starego dworca. Teren przed gmachem obsadzono roślinną kompozycją będącą żywą reinterpretacją tego dzieła.

Dworzec - wskazał Mamiński - oprócz części pasażerskiej, że wszystkimi udogodnieniami dla podróżnych, mieści także przestrzeń komercyjną, w tym placówkę Poczty Polskiej.

W części zachodniej znajdują się m.in.: przeszklona poczekalnia, kasy biletowe, posterunek Straży Ochrony Kolei i toalety. We wschodniej są lokale usługowo-handlowe. Na zewnątrz, pod wiatą, urządzono m.in. miejsca oczekiwania na pociąg i parking rowerowy. Przed dworcem powstał m.in. plac z przystankiem autobusowym oraz parking dla ponad 80 samochodów.

Budynek, który został rozebrany, powstał w latach 60. XX w. W ostatnich latach w większości był nieużytkowany i częściowo zdewastowany. PKP pierwotnie zamierzały go wyremontować, ale w końcu uznały, że jest to nieopłacalne.