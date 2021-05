Nowy Europejski Bauhaus tematem 4 Design Days Online

Czy design może zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom? Nowy Europejski Bauhaus to nowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego projektowania, osiągnięcia neutralności klimatycznej i dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. To także temat przewodni 4 Design Days, które odbędzie się 13 maja br., w formule online. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Komisją Europejską, z udziałem m.in. przedstawicieli KE i ambasadorów Nowego Europejskiego Bauhausu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl